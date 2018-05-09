Körfez’de önceki gün temeli atılan Çamlıtepe Spor Kompleksi’nin temel atma töreninde Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu yüklenici firma sahibine “Tesis ne zaman bitecek” diye sordu. Alınan yanıt “2019 Mart’ta teslim ederim başkanım” şeklindeydi. Karaosmanoğlu “Çok uzun bir süre bu. Bunu geriye çekelim. 5 ayda olmaz. O kadar değil. Biz Mayıs’tayız. Sen bize bu tesisi en geç Kasım sonu Aralık başı gibi teslim et. Parada sorun yok zaten. Allah’a şükür bu konuda her zaman işimizi iyi yaptık. Tamam mı?” diye sordu ve firma sahibi “Sözümüzdür başkanım” karşılığını verdi.
Bugün 14:11 TSİ- Gündem ( Güncelleme : Bugün 14:16 TSİ )
Karaosmanoğlu, müteahhitten sözü aldı!
Körfez’de önceki gün temeli atılan Çamlıtepe Spor Kompleksi’nin temel atma töreninde Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu yüklenici firma sahibine “Tesis ne zaman bitecek” diye sordu....
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Bugün 14:11 TSİ - Gündem
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz