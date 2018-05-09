Karaosmanoğlu, müteahhitten sözü aldı!

Körfez’de önceki gün temeli atılan Çamlıtepe Spor Kompleksi’nin temel atma töreninde Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu yüklenici firma sahibine “Tesis ne zaman bitecek” diye sordu. Alınan yanıt “2019 Mart’ta teslim ederim başkanım” şeklindeydi. Karaosmanoğlu “Çok uzun bir süre bu. Bunu geriye çekelim. 5 ayda olmaz. O kadar değil. Biz Mayıs’tayız. Sen bize bu tesisi en geç Kasım sonu Aralık başı gibi teslim et. Parada sorun yok zaten. Allah’a şükür bu konuda her zaman işimizi iyi yaptık. Tamam mı?” diye sordu ve firma sahibi “Sözümüzdür başkanım” karşılığını verdi.