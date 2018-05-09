Altın Kiraz’da kura günü

Körfez Sahili’nde yer alan 1453 Restoran’da gerçekleşecek olan kura çekimi saat 20.00’da başlayacak. 19.30’da basın mensupları için araç tahsis edilecek.
YÖNETİM KURULU -ASİL-
Remzi Demirer
Cengiz Dinar
Hülya Adalı
İsmail Bayraktar
Can Demirkıran
Göksel Ali Argun
Hüseyin Yıldızbaş
Metin Özkan
Yusuf Örengül
Eşref Doğmenç
Hakan Sakarya
Cevdet Saral
Mustafa Kürkan
Tacettin Mehdi
Engin Çetin
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz