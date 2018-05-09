Altın Kiraz’da kura günü

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Körfez Sahili’nde yer alan 1453 Restoran’da gerçekleşecek olan kura çekimi saat 20.00’da başlayacak. 19.30’da basın mensupları için araç tahsis edilecek.

YÖNETİM KURULU -ASİL-

Remzi Demirer

Cengiz Dinar

Hülya Adalı

İsmail Bayraktar

Can Demirkıran

Göksel Ali Argun

Hüseyin Yıldızbaş

Metin Özkan

Yusuf Örengül

Eşref Doğmenç

Hakan Sakarya

Cevdet Saral

Mustafa Kürkan

Tacettin Mehdi

Engin Çetin