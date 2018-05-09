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4 ilçede elektrikler kesilecek!

Elektrik dağıtım kurumu olan SEDAŞ, yaptığı yazılı açıklamada bakım onarım gibi sebeplerden ötürü ilimizde yapılacak olan planlı elektrik kesintilerini bildirdi:

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12.05.2018 Tarihinde bakım ve onarım çalışması çerçevesinde Başiskele ilçesinde saat 09:00 ile 17:00 arasında Yuvacık Yakacık Mah., Servetiye Cami Köyü, Servetiye Karşı Köyü, Hacı Haliller Mah., Aksığın Köyü, Kazandere Köyü, Tepecik Köyü, Serindere Köyü,

12.05.2018 tarihinde Karamürsel ilçesinde saat 09:00 ile 17:00 arasında Kızderbent Köyü,

12.05.2018 tarihinde Derince ilçesinde saat 09:00 ile 12:30 arasında Çınarlı Mah.,

12.05.2018 tarihinde Derince ilçesinde saat 13:00 ile 18:30 arasında Sırrıpaşa Mah.,

12.05.2018 tarihinde Kandıra ilçesinde saat 09:00 ile 15:00 arasında Çarşı Mah., Çarşı Mah., Hacımazlı Köyü, Orhan Mah., Çalköy Köyü, Bağırganlı Köyü, Bolu Köyü, Safalı Köyü, Orhan Mah.,

Bugün 14:39 TSİ - Gündem

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