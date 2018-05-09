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Doğu Perinçek, 100 bin imzayı geçti!

Vatan Partisi Genel Sekreteri Utku Reyhan, Cumhurbaşkanı adayı Doğu Perinçek’in 100 bin imzaya bugün 11.00 itibariyle ulaştığını açıkladı.

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Vatan Partisi Genel Sekreteri Utku Reyhan, Cumhurbaşkanı adayı Doğu Perinçek’in 100 bin imzaya bugün 11.00 itibariyle ulaştığını açıkladı. Saat 14.00 itibariyle ise Perinçek'in imza sayısı 110.200'ü buldu. Perinçek, 100 bin imzayı 6. günde aştı ve adını cumhurbaşkanı adayları arasına yazdırdı. Vatan Partisi Genel Sekreteri Utku Reyhan, 100 bin imza müjdesini Ankara İl Seçim Kurulu önünde duyurdu. İmza kampanyası, saat 20.00'ye kadar devam ediyor.

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Yorumlar

(1)
01

Erol Demirbek - helal olsun be demokrasi kazansın engeller kalksın

Yanıtla . 0Beğen 09 Mayıs 16:37

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumcular kendi özgür iradesi ile yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başlarına üstlenmektedirler.

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