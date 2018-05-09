Vatan Partisi Genel Sekreteri Utku Reyhan, Cumhurbaşkanı adayı Doğu Perinçek’in 100 bin imzaya bugün 11.00 itibariyle ulaştığını açıkladı. Saat 14.00 itibariyle ise Perinçek'in imza sayısı 110.200'ü buldu. Perinçek, 100 bin imzayı 6. günde aştı ve adını cumhurbaşkanı adayları arasına yazdırdı. Vatan Partisi Genel Sekreteri Utku Reyhan, 100 bin imza müjdesini Ankara İl Seçim Kurulu önünde duyurdu. İmza kampanyası, saat 20.00'ye kadar devam ediyor.
Bugün 14:42 TSİ- Siyaset ( Güncelleme : Bugün 15:59 TSİ )
Doğu Perinçek, 100 bin imzayı geçti!
Vatan Partisi Genel Sekreteri Utku Reyhan, Cumhurbaşkanı adayı Doğu Perinçek’in 100 bin imzaya bugün 11.00 itibariyle ulaştığını açıkladı.
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Bugün 14:42 TSİ - Siyaset
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Yorumlar
(1 )
Erol Demirbek - helal olsun be demokrasi kazansın engeller kalksın
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