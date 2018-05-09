Trabzonlu adaylar buluştu

Gebze Demirtaş Düğün Salonunda gerçekleşen buluşmaya, AKP’li aday adayları İsmail Keskin ve Mehmet Dinç, İYİ Partili aday adayları Fevzi Kurt ve Burak Uluköylü, SP’li aday adayı Volkan Kemiksiz ve MHP’li aday adayı Abdullah Adanur katıldı. CHP’li İsmail Sancak ise Ankara’da bulunması nedeni ile programa katılamadı.

“GEBZE HAK ETTİĞİNİ ALMALI”

Trabzonlu aday adaylarının tanıtım toplantısına katılan herkese teşekkür eden dernek başkanı Necdet Demirtaş, “Gebze bölgesi her anlamda çok büyük bir ilçe. Bugüne kadar Gebze hak ettiği değeri hiçbir zaman alamadı. Bir önceki dönem Gebze’den temsilen aday adayımız yoktu. Bu dönem seçilebilecek sıradan en az 3-4 milletvekili adayı gösterilmesi gerekiyor. Gebze’nin hak ettiği hizmeti almalı” dedi. Çok sayıda Trabzonlunun da katıldığı programda, aday adayları hemşehrilerine kendilerini tanıtma imkanı buldu.