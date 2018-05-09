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BBP’li eski başkan SP’den aday oldu

Büyük Birlik Partisi’nin (BBP) eski il başkanlarından Nihat Yıldız, son yapılan kongrede SP’ye katılmış ve il yönetimine girmişti.

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Referandum döneminde ‘hayır’ bloğunda yer alan Yıldız, 24 Haziran’da yapılacak olan genel seçimleri öncesinde de SP’den milletvekili olmak için başvuruda bulundu. Yıldız açıklamasında genel başkan Temel Karamollaoğlu’nun ilkelerden taviz vermeyen kararlı duruşundan ötürü Saadet Partisi’ni tercih ettiğini ve adil düzeni tesis edecek yapının SP’de olduğunu söyledi.

NİHAT YILDIZ KİMDİR?

1973 yılında Giresun’da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Giresun’da, liseyi Gölcük İHL’de tamamladı. Yıldız; reklam, matbaa ve yayıncılık sektöründe ticaretine devam etmektedir.  Gölcük İHL Mezunları Derneği’nde başkanlık, Gölcük Sivil Toplum Kuruluşları Platformu Dönem Başkanlığı, Gölcük Dosteli Yardımlaşma Derneği yöneticiliği görevlerinde bulundu. Uzun yıllar BBP’de siyaset yaptı ve il başkanlığına da seçildi. Referandum sürecinde SP’ye geçen Yıldız,  evli ve üç çocuk babasıdır.

Bugün 15:02 TSİ - Siyaset

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