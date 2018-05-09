Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Menü
Bugün 15:02 TSİ- Siyaset ( G : Bugün 15:04 TSİ )

İş kadını Dağdelen AKP’ye üye oldu

Derince’de ikamet eden ilimizin tek kadın müteahhidi Esra Dağdelen, AKP’ye üye oldu.

mask
Büyütmek için resme tıklayın

AKP’nin Derince İlçe teşkilatına giderek üyelik kaydını yapan ve rozetini takan Dağdelen, yaptığı açıklamasında ise, “AK Parti’ye kendi ailem olarak görüyorum. Ülkesi için kefen giyerek, her türlü olumsuzlukları göze alarak yola çıkan bir liderin arkasında yürümek bizim için mecburiyettir” dedi. Dağdelen’e parti rozetini ise ilçe başkanı İbrahim Şirin ile parti yöneticisi Hatice Artar birlikte taktı.

Bugün 15:02 TSİ - Siyaset

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Kocaelispor'un yeterince desteklendiğini düşünüyor musunuz?
Fikri Işık, belediye başkanı mı oluyor? mask
Fikri Işık, belediye başkanı mı oluyor?
Önce başvurdu sonra açıkladı: CHP önünde kalabalık! mask
Önce başvurdu sonra açıkladı: CHP önünde kalabalık!
Serdar Kaman: Kocaeli kızına sahip çıktı! mask
Serdar Kaman: Kocaeli kızına sahip çıktı!
İş kadını Dağdelen AKP’ye üye oldu mask
İş kadını Dağdelen AKP’ye üye oldu
AKP oy hedefini açıkladı! mask
AKP oy hedefini açıkladı!
İYİ Parti İzmit İlçe Başkanı belli oldu! mask
İYİ Parti İzmit İlçe Başkanı belli oldu!
BEĞEN 22 B
TAKİP ET 2 B
Durhasan’da 20 dönüm arazi devredildi mask
Durhasan’da 20 dönüm arazi devredildi
Eski "Kocaeli milletvekilinin" kızı vefat etti mask
Eski "Kocaeli milletvekilinin" kızı vefat etti
Şikayet yağıyor, haciz gelebilir mask
Şikayet yağıyor, haciz gelebilir
21 yaşındaki genç feci kazada can verdi mask
21 yaşındaki genç feci kazada can verdi
Üniversiteli Hayrettin ihmalden mi öldü? mask
Üniversiteli Hayrettin ihmalden mi öldü?
Lunaparkta korkunç olay: Ayağı koptu! mask
Lunaparkta korkunç olay: Ayağı koptu!

GALERİ

Kongre bahane dostluk şahane! mask
Kongre bahane dostluk şahane!
Saadet’ten ahde vefa gecesi mask
Saadet’ten ahde vefa gecesi
AKP önünde "miting" kalabalığı..! mask
AKP önünde "miting" kalabalığı..!
Kavanlar’dan 220 milyonluk proje! mask
Kavanlar’dan 220 milyonluk proje!
Nihat ile Büşra dünya evine girdi mask
Nihat ile Büşra dünya evine girdi
2.Lig kızlar voleybolda grup maçları sona erdi mask
2.Lig kızlar voleybolda grup maçları sona erdi
BEĞEN 22 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL