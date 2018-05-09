İş kadını Dağdelen AKP’ye üye oldu

AKP’nin Derince İlçe teşkilatına giderek üyelik kaydını yapan ve rozetini takan Dağdelen, yaptığı açıklamasında ise, “AK Parti’ye kendi ailem olarak görüyorum. Ülkesi için kefen giyerek, her türlü olumsuzlukları göze alarak yola çıkan bir liderin arkasında yürümek bizim için mecburiyettir” dedi. Dağdelen’e parti rozetini ise ilçe başkanı İbrahim Şirin ile parti yöneticisi Hatice Artar birlikte taktı.