AKP’nin Derince İlçe teşkilatına giderek üyelik kaydını yapan ve rozetini takan Dağdelen, yaptığı açıklamasında ise, “AK Parti’ye kendi ailem olarak görüyorum. Ülkesi için kefen giyerek, her türlü olumsuzlukları göze alarak yola çıkan bir liderin arkasında yürümek bizim için mecburiyettir” dedi. Dağdelen’e parti rozetini ise ilçe başkanı İbrahim Şirin ile parti yöneticisi Hatice Artar birlikte taktı.
Bugün 15:02 TSİ- Siyaset ( Güncelleme : Bugün 15:04 TSİ )
İş kadını Dağdelen AKP’ye üye oldu
Derince’de ikamet eden ilimizin tek kadın müteahhidi Esra Dağdelen, AKP’ye üye oldu.
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Bugün 15:02 TSİ - Siyaset
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz