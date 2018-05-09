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Bugün 15:08 TSİ- Eğitim ( G : Bugün 15:11 TSİ )

Farkındalık Festivali, Sapanca'da!

Dünya Değişim Akademisi, “Değiştir Kendini” konsepti ile Sapanca’da Uluslararası Farkındalık Festivali düzenliyor. Organizasyon 26-27 Mayıs haftasonu, bol oksijeni içinize çekerek kuş seslerini dinleyebileceğiniz, konforlu bir tatil yaparken muhteşem bir ormanın içinde değişimin tadını çıkaracağınız cennet bir mekanda gerçekleşiyor.

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Sekiz farklı çalışmanın yapılacağı bu festival yaşamınızı yenilemek, zamanınızı huzur ve enerji dolu geçirmek için birebir... Farkındalık artırıcı pratik çalışmalara aynı zamanda eğlenceli ve hayatınızı pozitif yönde değiştirecek cinsten derin söyleşiler eşlik edecek. Dans gösterileri ve huzur dolu bir tatil fırsatı ile birlikte.

Festival programında:

*Özgüven, Yaratıcılık, İçsel Güç ve Saf Sevginin Güçlendirilmesine yönelik 4 Özel Çalışma ve İnteraktif Söyleşi - Tüm Sorulara Cevaplar var.

*Ayrıca Stres Yönetimi çalışması ile strese neden olan olaylar ve durumlar karşısında verilen tepkileri yönetme,

*Öfkeyi Dönüştürme çalışması ile öfkeyi fark etme, kaynağını anlama ve sevecenliğe dönüştürme,

*Korkuyu Aşma çalışması ile insanı felç eden korku duygusunun aşılmasıyla yaşamı doyasıya yaşama,

*Depresyondan Özgürleşme çalışması ile yaşama sevinci tükendiğinde karanlığa gömülmek yerine yaşama daha fazla tutunma üzerine etkili çalışmalar yapılacak.

*Çalışmaları teorik sunum ve basılı yayınlar da destekleyecek.

Türkiye’nin cennet mekanlarında her ay farkındalık çalışmaları düzenleyen ilk ve tek kurum Dünya Değişim Akademisi yurt dışından ve tüm Türkiye’den katılımcılarla birlikte çok uluslu bir değişim organizasyonuna imza atıyor. Kaçırılmayacak bir haftasonu etkinliği...

Festival programı:

26 Mayıs Cumartesi
11.00 – Kök Enerji Merkezi çalışması - Özgüvenin geliştirilmesi
12.30 – Kahvaltı
14.30 – Korkuyu Aşma Sanatı
15.30 – Stres Yönetimi
17.00 – Pelvis Enerji Merkezi çalışması – Yaratıcılığın geliştirilmesi 
18.45 – Akşam Yemeği
19.45 - Dans Gösterileri
20.00 – Tüm Sorulara Cevaplar – İnteraktif Söyleşi

27 Mayıs Pazar

08.00 – Karın Enerji Merkezi çalışması – İçsel gücün geliştirilmesi
09.30 – Kahvaltı
12.30 – Öfkeyi Dönüştürme Sanatı
13.30 – Depresyondan Özgürleşme Sanatı
14.00 – Stres Yönetimi
15.00 – Göğüs Enerji Merkezi çalışması – Saf Sevginin geliştirilmesi

Kayıt ve detaylı bilgi için 

T. 0 212 243 96 42 - 0 533 251 75 83

Bugün 15:08 TSİ - Eğitim

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