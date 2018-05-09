Farkındalık Festivali, Sapanca'da!

Sekiz farklı çalışmanın yapılacağı bu festival yaşamınızı yenilemek, zamanınızı huzur ve enerji dolu geçirmek için birebir... Farkındalık artırıcı pratik çalışmalara aynı zamanda eğlenceli ve hayatınızı pozitif yönde değiştirecek cinsten derin söyleşiler eşlik edecek. Dans gösterileri ve huzur dolu bir tatil fırsatı ile birlikte.

Festival programında:

*Özgüven, Yaratıcılık, İçsel Güç ve Saf Sevginin Güçlendirilmesine yönelik 4 Özel Çalışma ve İnteraktif Söyleşi - Tüm Sorulara Cevaplar var.

*Ayrıca Stres Yönetimi çalışması ile strese neden olan olaylar ve durumlar karşısında verilen tepkileri yönetme,

*Öfkeyi Dönüştürme çalışması ile öfkeyi fark etme, kaynağını anlama ve sevecenliğe dönüştürme,

*Korkuyu Aşma çalışması ile insanı felç eden korku duygusunun aşılmasıyla yaşamı doyasıya yaşama,

*Depresyondan Özgürleşme çalışması ile yaşama sevinci tükendiğinde karanlığa gömülmek yerine yaşama daha fazla tutunma üzerine etkili çalışmalar yapılacak.

*Çalışmaları teorik sunum ve basılı yayınlar da destekleyecek.

Türkiye’nin cennet mekanlarında her ay farkındalık çalışmaları düzenleyen ilk ve tek kurum Dünya Değişim Akademisi yurt dışından ve tüm Türkiye’den katılımcılarla birlikte çok uluslu bir değişim organizasyonuna imza atıyor. Kaçırılmayacak bir haftasonu etkinliği...

Festival programı:

26 Mayıs Cumartesi

11.00 – Kök Enerji Merkezi çalışması - Özgüvenin geliştirilmesi

12.30 – Kahvaltı

14.30 – Korkuyu Aşma Sanatı

15.30 – Stres Yönetimi

17.00 – Pelvis Enerji Merkezi çalışması – Yaratıcılığın geliştirilmesi

18.45 – Akşam Yemeği

19.45 - Dans Gösterileri

20.00 – Tüm Sorulara Cevaplar – İnteraktif Söyleşi

27 Mayıs Pazar

08.00 – Karın Enerji Merkezi çalışması – İçsel gücün geliştirilmesi

09.30 – Kahvaltı

12.30 – Öfkeyi Dönüştürme Sanatı

13.30 – Depresyondan Özgürleşme Sanatı

14.00 – Stres Yönetimi

15.00 – Göğüs Enerji Merkezi çalışması – Saf Sevginin geliştirilmesi

Kayıt ve detaylı bilgi için

T. 0 212 243 96 42 - 0 533 251 75 83