Ufka Yolculuk ödülleri dağıtıldı

Türkiye genelinde Server Gençlik ve Spor Kulübünün düzenlediği, Kocaeli’de ise Lider Gençlik İzcilik ve Spor Kulübü, Bilim Kültür ve Sanat Derneği ile Gebze İlim Kültür Çevre Kulübü’nün organize ettiği Ufka Yolculuk 6. Bilgi ve Kültür Yarışması ödül töreni yoğun bir katılımla Süleyman Demirel Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Kocaeli’den 22 bin 734 kişinin katıldığı yarışmada 5 ayrı kategoride dereceye giren toplam 50 kişiye ödülleri verildi.

GENİŞ KATILIM

Programa Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik Hizmetleri Daire Başkanı Ali Bilgi, İl Sağlık Müdürü Şenol Ergüney , Aile Sosyal Politikalar İl Müdürü Bekir Yümnü, İl Müftüsü Yusuf Doğan, İzmit İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer Akmanşen, Gölcük İlçe Milli Eğitim Müdürü Ercan Gülsüyu, Kartepe İlçe Milli Eğitim Müdürü Ferhat Dilek, KOTO Başkan Vekili Hüseyin Gezer, Türk Telekom İl Müdürü Metin Ay, Meteoroloji İl Müdürü Sefer Kaçmaz, Kızılay Başkanı Cengiz İpek ve çok sayıda davetli katıldı.

TEŞEKKÜR ETTİ

Kur’an-ı Kerim okunması ile başlanan programda bir konuşma yapan Ufka Yolculuk Bilgi ve Kültür Yarışmaları Kocaeli Temsilcisi Osman Altun, “Yarışmaya kaydolan, katılan, yarışma kitabını okuyan tüm kardeşlerimizi tebrik ediyor, böylesine güzel, insanlığa faydalı ve oldukça da anlamlı bir proje içerisinde yer almanın gururu ve mutluluğu içerisinde olduğumuzu belirtmek istiyorum. Ayrıca bu seneki yarışmamızda bizlere destek olan, maddi ve manevi yardımlarını esirgemeyen destekçilerimize teşekkür ederim” dedi.

ÖDÜL ALANLAR

A KATEGORİSİ

Ahmed Selahaddin Özgül (İzmit)

Ensar Yılmaz (Darıca)

Suğra Demirel (Gölcük)

Nısanur Doğan (Gebze)

Züleyha Zülal Ayaz (İzmit)

Halil Özkan (Gebze)

Fatma Neva Yılmaz (Çayırova)

Nerit Arslan ( Derince)

Rana Tarcan (Gölcük)

Hiranur Koşuoğlu (Kandıra)

B KATEGORİSİ

Muhammed Tuncay Özgül (İzmit)

Emine Kadı (Gebze)

İrem Çolak (İzmit)

Şeydanur Gündoğdu (Gölcük)

Şevval Yeğen (Çayırova)

Fatma Tekınmez (Gebze)

Fatma Zehra Özçelık (Darıca)

Zeınab Mallamahmoud (Gebze)

Hümeyra Kadı (Gebze)

Hamza Erdem Altınbaş (Karamürsel)

C KATEGORİSİ

Amınat Mamaeva ( Başiskele)

Hatun Kumek (Çayırova)

Muhammed Eren Çinko (Gölcük)

Ömer Karaca (İzmit)

Ömer Faruk Altun (Darıca)

Ecenur Daşdemir (Çayırova)

Hafsanur Şahin (Başiskele)

Lamıa Ayyıldız (Çayırova)

Fatıma Sağlam (Darıca)

Emıine Gül Umutlu (Gebze)

D KATEGORİSİ

Kader Kumek (Çayırova)

Bayram Gökmen (İzmit)

Yasemin Başyurt (Gebze)

Ahmet Faruk Şakıroğlu (İzmit)

Bünyamin Uçan (Körfez)

Feyza Kurtoğlu (Başiskele)

Eylem Yılmaz (İzmit)

Zeynep Kardaş (Gölcük)

Sümeyra Yavuzyiğit (Gebze)

E KATEGORİSİ

Özkan Polat (Körfez)

Zehra Ökmen (İzmit)

Hatice Gökduman (Gebze)

Yunus Karataş (Dilovası)

Nuray Süzer (Gebze)

Elif Güzeltepe (Çayırova)

Hilal Yıldırım (Gölcük)

Ümit Can Demir (Başiskele)

Mualla Şeyhoğulları (İzmit)

Elif Dudunalı (Körfez)