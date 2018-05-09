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Mezunlar 27 yıl sonra buluştu

Gölcük İhsaniye Ortaokulu 1991 yılı mezunları 27 yıl sonra Gölcük’te buluştu. Mezunlar uzun yılların hasretini bu buluşmada yaşarken eski günleri yad etti

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Gölcük İhsaniye Ortaokulu’ndan 1991 yılında mezun olan öğrenciler 27 yıl sonra Gölcük’te bir araya geldi. İlçemizdeki bir mekanda buluşan mezunlar 27 yılın özlemini ve hasretini giderdi. 91 yılı mezunları buluşmada hem duygusal anlar yaşadı, hem de eski günleri yad ederek oldukça eğlendi.

PASTA KESTİLER

Mezunlar buluşmada birbirlerine bu tür buluşmaları daha sık yapma sözü verdi. 91 yılı mezunları günün anlam ve önemi münasebetiyle pasta keserek bu güzel günü ölümsüzleştirdi.

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