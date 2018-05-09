Mezunlar 27 yıl sonra buluştu

Gölcük İhsaniye Ortaokulu’ndan 1991 yılında mezun olan öğrenciler 27 yıl sonra Gölcük’te bir araya geldi. İlçemizdeki bir mekanda buluşan mezunlar 27 yılın özlemini ve hasretini giderdi. 91 yılı mezunları buluşmada hem duygusal anlar yaşadı, hem de eski günleri yad ederek oldukça eğlendi.
PASTA KESTİLER
Mezunlar buluşmada birbirlerine bu tür buluşmaları daha sık yapma sözü verdi. 91 yılı mezunları günün anlam ve önemi münasebetiyle pasta keserek bu güzel günü ölümsüzleştirdi.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz