Düş Bahçesi’nde eğlenceli festival

Düş Bahçesi Okulları’nda ‘Big Family Fun Day Festivali’ düzenlendi. Festivalde öğrenciler, aileleri ve arkadaşları ile büyük bir organizasyonda bir araya geldi. Festival, Düş Bahçesi öğretmenlerinin düzenlediği birbirinden yaratıcı atölyelerle başlayıp, jimnastik gösterileri, bando, dans ve eğlenceli showlar eşliğinde büyük bir coşkuyla devam etti.

18 FARKLI ATÖLYE

Aile ve çocuk ilişkisini geliştirmek ve birlikte kaliteli zaman geçirmelerini sağlamak amacıyla planlanan bu festivalde öğrenciler ve aileleri 2 saat süreyle 18 farklı atölyeye katıldı. İngilizce Jolly Phonics, akıl oyunları, kodlama, bahçe parkurları, bilim, matematik oyunları gibi çeşitli atölyelere 300’den fazla aile çocuklarıyla birlikte katıldı.

TAM PUAN ALDI

Atölyelerin sonunda okulun bahçesinde toplanan misafirler, Düş Bahçesi Okullarının öğrencileri ve öğretmenlerinin hazırladığı sahne performanslarıyla güzel havanın tadını çıkardı. Her yıl farklı bir konsepte düzenlenen bu şenliklerin bu yılki organizasyonu tüm velilerden tam puan aldı. Düş Bahçesi Okulları öğretmenleri ve velileriyle yine büyük bir aile olduğunu kanıtladı.