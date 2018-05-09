Nuh Çimento MTAL’de muhteşem bilim fuarı

Tamamı Hereke Nuh Çimento Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından hazırlanan bilimsel çalışma ve projelerin sergilendiği Tübitak 4006 Bilim Fuarının açılışı Körfez İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Okutan tarafından yapıldı. İlçe Milli Eğitim Müdürü Okutan, Hereke Nuh Çimento Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Spor Salonu’nda sergilenen projeler hakkında bilgi aldı.

“GELENEKSEL HALE GETİRECEĞİZ”

Bilim Fuarına Körfez İlçe Şube Müdürleri, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler yoğun katılım gösterdi. Öğrenciler tarafından sergilenen bilimsel projelerin yaratıcı olması dikkat çekti. Okul Müdürü Mehmet Oğuzhan Erdem, “Tübitak 4006 Bilim Fuarı’nı geleneksel hale getireceğiz. Bu sayede merak eden, araştıran, kendini ifade edebilen, özgüven sahibi bilinçli bireylerin yetiştirilmesine devam edeceğiz” dedi.