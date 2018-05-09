İLKÇEV Gençlik doğa yürüyüşü yaptı

İçişleri Bakanlığı Dernekler Dairesi Başkanlığı kapsamında, Gebze İlim Kültür Çevre Gençlik ve Spor Kulübü Derneği (İLKÇEV) tarafından yürütülen ‘Farkındayız, Farklıyız, Zindeyiz’ projesi kapsamında gençler, Yalova’da doğa yürüyüşü yaptı. İLKÇEV tarafından düzenlenen faaliyete, 5 izci lideri ve 36 izci katıldı. Doğa yürüyüşü renkli görüntülere sahne olurken gençler izcilik oyunlarıyla gönüllerince eğlendi.

GENÇLERE DAVET

Doğa yürüyüşü Yalova’da öğle yemeği, muhabbet ve hatıra fotoğraflarıyla sona ererken gençler unutulmaz bir günü birlik ve beraberlik içinde tamamladı. İzci Lideri Tuncay Başoğlu, İçişleri Bakanlığı’nın proje desteği kapsamında gençlerle yoğun çalışmalara devam ettiklerini belirtip, “Bu işi yaparken hem eğleniyoruz, hem eğlendiriyoruz. Böylece gençlerimizle doğayı, çevreyi buluşturuyoruz ve gençlerimizi sanal ortamlardan doğal ortamlara taşıyoruz. Tüm Gebzeli genç arkadaşlarımızı çalışmalarımıza katılmaya davet ediyoruz” dedi.