Karabacak: Yaz programlarını takip edin

Nenehatun İlkokulu öğretmen ve öğrencileri, Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak’ı ziyaret etti. Nazik ziyaretleri için öğretmen ve öğrencilere teşekkür eden Başkan Karabacak, “İnanıyorum ki aranızdan geleceğin yöneticileri, milletvekilleri, mimar ve mühendisleri çıkacaktır. Sizlerle Belediye Başkanlığı tecrübelerimizi paylaşıp, sizlere rehberlik etmenin mutluluğunu yaşıyorum” dedi.

“YAZ PROGRAMLARINI TAKİP EDİN”

Başkan Karabacak, “Özellikle bilgi evlerimizde sizler için hazırlayacağımız yaz programlarını takip edin. Darıca’da özellikle çocuklarımızı daha iyi şartlarda yetiştirme adına birçok önemli projeyi hayata geçirdik. Değişik noktalarda açtığımız bilgi evleri, yeni sporcuların keşfedilebilmesi adına Darıca Sporun Yıldızlarını Seçiyor Projesi, Yaz ve Kış Spor Okulları, yüzme havuzları, Darıca Eğitim Spor Kulübü (DARES) gibi projelerle bölge çocuklarımıza hizmet ettik, etmeye devam ediyoruz” şeklinde konuştu.