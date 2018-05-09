Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Menü
Bugün 15:41 TSİ- Sağlık ( G : Bugün 15:45 TSİ )

Kelliğe çare bulundu!

Osteoporoz tedavisinde kullanılan bir ilaç laboratuvar ortamında kıl foliküllerinin büyümesini teşvik etti.

mask
Büyütmek için resme tıklayın

Manchester Üniversitesinde görevli bilim adamlarının yaptığı araştırma, osteoporoz tedavisinde kullanılan ilacın laboratuvar ortamında kıl foliküllerinin büyümesini teşvik ettiğini ortaya koydu. Sonuçları "PLOS Biology" dergisinde yayımlanan araştırma çerçevesinde, 40'ı aşkın protez saç hastasından alınan kafa derisi saç folikülleri içeren örnekler kullanıldı.

Osteoporoz ilacı kıl foliküllerini etkiledi

Proje ekibinin lideri doktor Nathan Hawkshaw, laboratuvarda yapılan çalışmada osteoporozu tedavi eden ilacın, kıl foliküllerini çarpıcı biçimde etkilediğinin ve büyümelerini teşvik ettiğinin gözlendiğini söyledi. Hawkshaw, tedavinin insanlar üzerinde güvenli ve etkili olup olmayacağını klinik deneylerin ortaya koyacağını kaydetti.

Kılın büyümesini frenleyen proteini hedef alıyor

İlacın, kılın büyümesini frenleyen bir proteini hedef alan içeriğe sahip olduğu kaydedildi. Kelliğin tedavisinde hali hazırda hem kadınlar hem erkekler minoksidil, sadece erkekler için finasteridin kullanılıyor. Bu iki ilacın her zaman etkili olmadığı ve yan etkilerinin bulunduğu belirtiliyor.

Bugün 15:41 TSİ - Sağlık

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Kocaelispor'un yeterince desteklendiğini düşünüyor musunuz?
Hereke’de sağlık rezaleti! mask
Hereke’de sağlık rezaleti!
Doğal botoks için çözüm "Kelle paça" mask
Doğal botoks için çözüm "Kelle paça"
Darıca Farabi Devlet Hastanesi'nden bir ilk! mask
Darıca Farabi Devlet Hastanesi'nden bir ilk!
İzmit Lisesi’nde Çölyak hastalığı konuşuldu mask
İzmit Lisesi’nde Çölyak hastalığı konuşuldu
Huzursuz bağırsak şikayetlerini azaltan 7 ÖNERİ mask
Huzursuz bağırsak şikayetlerini azaltan 7 ÖNERİ
Yaz sıcakları ’gül hastalığı’nı arttırıyor mask
Yaz sıcakları ’gül hastalığı’nı arttırıyor
BEĞEN 22 B
TAKİP ET 2 B
Durhasan’da 20 dönüm arazi devredildi mask
Durhasan’da 20 dönüm arazi devredildi
Eski "Kocaeli milletvekilinin" kızı vefat etti mask
Eski "Kocaeli milletvekilinin" kızı vefat etti
Şikayet yağıyor, haciz gelebilir mask
Şikayet yağıyor, haciz gelebilir
21 yaşındaki genç feci kazada can verdi mask
21 yaşındaki genç feci kazada can verdi
Üniversiteli Hayrettin ihmalden mi öldü? mask
Üniversiteli Hayrettin ihmalden mi öldü?
Lunaparkta korkunç olay: Ayağı koptu! mask
Lunaparkta korkunç olay: Ayağı koptu!

GALERİ

Kongre bahane dostluk şahane! mask
Kongre bahane dostluk şahane!
Saadet’ten ahde vefa gecesi mask
Saadet’ten ahde vefa gecesi
AKP önünde "miting" kalabalığı..! mask
AKP önünde "miting" kalabalığı..!
Kavanlar’dan 220 milyonluk proje! mask
Kavanlar’dan 220 milyonluk proje!
Nihat ile Büşra dünya evine girdi mask
Nihat ile Büşra dünya evine girdi
2.Lig kızlar voleybolda grup maçları sona erdi mask
2.Lig kızlar voleybolda grup maçları sona erdi
BEĞEN 22 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL