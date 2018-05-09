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Çamdibi Köyü’nde Hıdrellez coşkusu

Karamürsel Çamdibi Köyü’nde Hıdrellez Bayramı coşkuyla kutlandı. Çamdibi Köyü Muhtarı Ahmet Cahit Arıcı, Hıdrellez’in baharı müjdelediğini söyledi.

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Karamürsel Çamdibi Yardımlaşma Derneği tarafından geleneksel hale getirilen Hıdrellez Bayramı kutlamaları geçtiğimiz günlerde köy meydanında yapıldı. Kutlamalara Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım, AKP İlçe Başkanı Recep Demirel, MHP İlçe Başkanı Çetin Öksüz, AKP İlçe Kadın Kolları Başkanı Gülsüm Ekin, çok sayıda davetli ve köy halkı katıldı. 

“HIDRELLEZ BAHARI MÜJDELİYOR”

Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım, Çamdibi Köyü’nün geleneksel hale getirdiği Hıdrellez Bayramı kutlamalarının güzel geçtiğini belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti. Çamdibi Köyü Muhtarı Ahmet Cahit Arıcı ise Hıdrellez’in baharı müjdelediğini söyleyerek, “Hıdrellez, bolluk ve bereketin başladığı gün demektir. Her yıl köyümüzde Hıdrellez Bayramını kutlayıp, etli pilav ikramında bulunuruz” dedi. Handan MARAL

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