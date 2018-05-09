Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Menü
Bugün 16:14 TSİ- Yaşam ( G : Bugün 16:15 TSİ )

İpek Kağıt yöneticileri kahvaltıda buluştu

Emekli İpek Kağıt yöneticileri ve çalışanları kahvaltıda bir araya geldi. Eski günleri yad eden emeklilere, Başkan İsmail Yıldırım ve eşi de eşlik etti

mask
Büyütmek için resme tıklayın

Karamürsel Belediyesi CHP Meclis Üyesi ve aynı zamanda emekli İpek Kağıt yöneticisi Orhan Demirel ve emekli İpek Kağıt çalışanı Nuran Berk tarafından kahvaltı programı organize edildi. Kahvaltının onur konukları Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım ve eşi Tuğba Yıldırım oldu.

TEBRİK ETTİ

Eczacıbaşı bünyesinde yıllarca görev yapmış ve emeklilik hayatlarının tadını çıkartan eski çalışanlar pazar günlerini geçmişi yad ederek geçirdiler. Duygusal anların yaşandığı kahvaltı programına tanıklık eden Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım, geçmişteki bağları günümüze kadar kopartmadan getirebilen ve sevgi saygı çerçevesinde gelenekselleştirilmiş programları düzenlemelerinden dolayı tüm katılımcıları tebrik etti.

Bugün 16:14 TSİ - Yaşam

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Kocaelispor'un yeterince desteklendiğini düşünüyor musunuz?
Meteoroloji uyardı! Önümüzdeki 5 gün... mask
Meteoroloji uyardı! Önümüzdeki 5 gün...
“Doğadan sofraya organik ürünler” mask
“Doğadan sofraya organik ürünler”
Kuvvetli yağmur geliyor! mask
Kuvvetli yağmur geliyor!
23 Nisan Outlet Center'da kutlanacak mask
23 Nisan Outlet Center'da kutlanacak
Dt. Levent Taşkent’e sürpriz doğum günü mask
Dt. Levent Taşkent’e sürpriz doğum günü
Turizm Haftası renkli etkinliklerle kutlandı mask
Turizm Haftası renkli etkinliklerle kutlandı
BEĞEN 22 B
TAKİP ET 2 B
Durhasan’da 20 dönüm arazi devredildi mask
Durhasan’da 20 dönüm arazi devredildi
Eski "Kocaeli milletvekilinin" kızı vefat etti mask
Eski "Kocaeli milletvekilinin" kızı vefat etti
Şikayet yağıyor, haciz gelebilir mask
Şikayet yağıyor, haciz gelebilir
21 yaşındaki genç feci kazada can verdi mask
21 yaşındaki genç feci kazada can verdi
Üniversiteli Hayrettin ihmalden mi öldü? mask
Üniversiteli Hayrettin ihmalden mi öldü?
Lunaparkta korkunç olay: Ayağı koptu! mask
Lunaparkta korkunç olay: Ayağı koptu!

GALERİ

Kongre bahane dostluk şahane! mask
Kongre bahane dostluk şahane!
Saadet’ten ahde vefa gecesi mask
Saadet’ten ahde vefa gecesi
AKP önünde "miting" kalabalığı..! mask
AKP önünde "miting" kalabalığı..!
Kavanlar’dan 220 milyonluk proje! mask
Kavanlar’dan 220 milyonluk proje!
Nihat ile Büşra dünya evine girdi mask
Nihat ile Büşra dünya evine girdi
2.Lig kızlar voleybolda grup maçları sona erdi mask
2.Lig kızlar voleybolda grup maçları sona erdi
BEĞEN 22 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL