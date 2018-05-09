İpek Kağıt yöneticileri kahvaltıda buluştu

Karamürsel Belediyesi CHP Meclis Üyesi ve aynı zamanda emekli İpek Kağıt yöneticisi Orhan Demirel ve emekli İpek Kağıt çalışanı Nuran Berk tarafından kahvaltı programı organize edildi. Kahvaltının onur konukları Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım ve eşi Tuğba Yıldırım oldu.

TEBRİK ETTİ

Eczacıbaşı bünyesinde yıllarca görev yapmış ve emeklilik hayatlarının tadını çıkartan eski çalışanlar pazar günlerini geçmişi yad ederek geçirdiler. Duygusal anların yaşandığı kahvaltı programına tanıklık eden Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım, geçmişteki bağları günümüze kadar kopartmadan getirebilen ve sevgi saygı çerçevesinde gelenekselleştirilmiş programları düzenlemelerinden dolayı tüm katılımcıları tebrik etti.