Körfezli Orhan, kansere yenildi

Körfez Esentepe Mahallesi’nde ikamet eden evli ve 3 çocuk babası olan Orhan Çelik'e (40) bir süre önce mide kanseri teşhisi konuldu. Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Hastanesi’nde tedavi gören Çelik, önceki gün fenalaştı. Doktorların tüm müdahalelerine rağmen Çelik hayata tutunamadı. Orhan Çelik, Körfez Esentepe Mahallesi Ulu Camii’nde kılınan öğlen namazı sonrasında İlimtepe Merkez Mezarlığı’nda toprağa verildi.