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Körfezli Orhan, kansere yenildi

Körfezli Orhan Çelik, yakalandığı mide kanserine yenildi.

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Körfez Esentepe Mahallesi’nde ikamet eden evli ve 3 çocuk babası olan Orhan Çelik'e (40) bir süre önce mide kanseri teşhisi konuldu. Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Hastanesi’nde tedavi gören Çelik, önceki gün fenalaştı. Doktorların tüm müdahalelerine rağmen Çelik hayata tutunamadı. Orhan Çelik, Körfez Esentepe Mahallesi Ulu Camii’nde kılınan öğlen namazı sonrasında İlimtepe Merkez Mezarlığı’nda toprağa verildi.

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Yorumlar

(1)
01

Erol Demirbek - ALLAH rahmet eylesin , yakınlarına sabırlar dilerim . çok genç yaşta

Yanıtla . 0Beğen 09 Mayıs 16:35

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumcular kendi özgür iradesi ile yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başlarına üstlenmektedirler.

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