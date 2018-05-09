Alınan bilgilere göre, AKP İl Genel Meclisi eski Üyesi İsmail Akalın İzmit’teki evinden Kandıra’daki iş yerine gitmek için sabah saatlerinde yola çıktı. Kandıra’dan İzmit istikametine giden bir otomobil, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak Akalın’ın kullandığı araca çarptı ve ardından 2 kez takla atarak yol kenarına yan yatarak durabildi. Akalın’ın arkasından gelen otomobil de ani fren sonucu Akalın’ın kullandığı araca arkadan çarptı. Kaza anında emniyet kemeri takılı olan Akalın, hava yastıklarının da açılması ile birlikte feci kazadan burnu bile kanamadan kurtulurken, aracı kullanılamaz hale geldi. Kazada takla atan diğer sürücünün de sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Bugün 16:27 TSİ- Asayiş ( Güncelleme : Bugün 17:07 TSİ )
AKP'li Akalın kaza yaptı!
AKP İl Genel Meclisi eski Üyesi İsmail Akalın Kandıra yolunda feci bir kaza geçirdi.
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Bugün 16:27 TSİ - Asayiş
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz