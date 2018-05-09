CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan randevu talebi ile ilgili, "Az önce cevap geldi, Sayın Erdoğan bu akşam beni parti genel merkezinde saat 21.00'de kabul edeceklermiş." ifadelerini kullandı.
Bugün 16:37 TSİ- Siyaset ( Güncelleme : Bugün 16:48 TSİ )
İnce Erdoğan görüşmesinin saati belli oldu!
CHP'nin cumhurbaşkanı adayı İnce, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan randevu talebi ile ilgili, "Az önce cevap geldi, Sayın Erdoğan bu akşam beni parti genel merkezinde saat 21.00'de kabul edeceklermiş." dedi.
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Bugün 16:37 TSİ - Siyaset
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz