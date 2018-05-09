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İnce Erdoğan görüşmesinin saati belli oldu!

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı İnce, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan randevu talebi ile ilgili, "Az önce cevap geldi, Sayın Erdoğan bu akşam beni parti genel merkezinde saat 21.00'de kabul edeceklermiş." dedi.