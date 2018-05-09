Yangın, Gebze Beylikbağı Mahallesi 0035 Sokak’ta Kebire Yapıcı’ya ait evde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre ev sahibi Yapıcı, evinin içerisinde bulunan tandırda ekmek yapmak istedi. Bu esnada bacadan alt kattaki evin yatak odasına kıvılcım düştü. Düşen kıvılcımla evin yatak odasında yangın çıktı. Yangını gören komşular durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını büyümeden kontrol altına aldı. Ev sahibi Kebire Yapıcı, “Biz yukarıda yufka yaparken, aşağıda baca patlamış. Bizim haberimiz yok. Baca patlayınca yatak odası yanmış. İtfaiyeye komşular haber verdi” dedi. Yangın sonrası evin yatak odası tamamen kullanılmaz hale geldi.
Dün 17:50 TSİ- Asayiş ( Güncelleme : Dün 17:59 TSİ )
Yaşlı kadın ekmek yapmak isterken evi yandı!
Gebze'de yalnız yaşayan kadının evde ekmek yapmak istediği esnada bacadan düşen kıvılcım yatak odasını kullanılamaz hale getirdi.
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Dün 17:50 TSİ - Asayiş
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz