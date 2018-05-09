Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Menü
Dün 17:50 TSİ- Asayiş ( G : Dün 17:59 TSİ )

Yaşlı kadın ekmek yapmak isterken evi yandı!

Gebze'de yalnız yaşayan kadının evde ekmek yapmak istediği esnada bacadan düşen kıvılcım yatak odasını kullanılamaz hale getirdi.

mask
mask
mask
Haber albümü için resme tıklayın

Yangın, Gebze Beylikbağı Mahallesi 0035 Sokak’ta Kebire Yapıcı’ya ait evde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre ev sahibi Yapıcı, evinin içerisinde bulunan tandırda ekmek yapmak istedi. Bu esnada bacadan alt kattaki evin yatak odasına kıvılcım düştü. Düşen kıvılcımla evin yatak odasında yangın çıktı. Yangını gören komşular durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını büyümeden kontrol altına aldı. Ev sahibi Kebire Yapıcı, “Biz yukarıda yufka yaparken, aşağıda baca patlamış. Bizim haberimiz yok. Baca patlayınca yatak odası yanmış. İtfaiyeye komşular haber verdi” dedi. Yangın sonrası evin yatak odası tamamen kullanılmaz hale geldi.

Dün 17:50 TSİ - Asayiş

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Kocaelispor'un yeterince desteklendiğini düşünüyor musunuz?
Eski "Kocaeli milletvekilinin" kızı vefat etti mask
Eski "Kocaeli milletvekilinin" kızı vefat etti
Taciz iddiası mahalleyi karıştırdı, 2 kişi bıçaklandı! mask
Taciz iddiası mahalleyi karıştırdı, 2 kişi bıçaklandı!
21 yaşındaki genç feci kazada can verdi mask
21 yaşındaki genç feci kazada can verdi
Üniversiteli Hayrettin ihmalden mi öldü? mask
Üniversiteli Hayrettin ihmalden mi öldü?
O ölüm için soruşturma başlatıldı mask
O ölüm için soruşturma başlatıldı
Kullandığı aracın altında kalıp öldü! mask
Kullandığı aracın altında kalıp öldü!
BEĞEN 22 B
TAKİP ET 2 B
Durhasan’da 20 dönüm arazi devredildi mask
Durhasan’da 20 dönüm arazi devredildi
Şikayet yağıyor, haciz gelebilir mask
Şikayet yağıyor, haciz gelebilir
İzmit’te fuhuş operasyonu: 18 gözaltı mask
İzmit’te fuhuş operasyonu: 18 gözaltı
Fikri Işık, belediye başkanı mı oluyor? mask
Fikri Işık, belediye başkanı mı oluyor?
Gölcük tersanesi, 390 işçi alacak! mask
Gölcük tersanesi, 390 işçi alacak!
Taciz iddiası mahalleyi karıştırdı, 2 kişi bıçaklandı! mask
Taciz iddiası mahalleyi karıştırdı, 2 kişi bıçaklandı!

GALERİ

Kongre bahane dostluk şahane! mask
Kongre bahane dostluk şahane!
Saadet’ten ahde vefa gecesi mask
Saadet’ten ahde vefa gecesi
AKP önünde "miting" kalabalığı..! mask
AKP önünde "miting" kalabalığı..!
Kavanlar’dan 220 milyonluk proje! mask
Kavanlar’dan 220 milyonluk proje!
Nihat ile Büşra dünya evine girdi mask
Nihat ile Büşra dünya evine girdi
2.Lig kızlar voleybolda grup maçları sona erdi mask
2.Lig kızlar voleybolda grup maçları sona erdi
BEĞEN 22 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL