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Dün 18:48 TSİ- Asayiş ( G : Dün 21:11 TSİ )

Alacak verecek kavgasında kan döküldü: Baba ve 2 oğlu yaralandı!

Kartepe Dumlupınar Mahallesinde bulunan bir tekel büfede alacak verecek meselesi nedeniyle meydana gelen silahlı kavgada baba ve 2 oğlu tabancayla yaralandı.

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Kartepe Dumlupınar Mahallesi Sakıp Sabancı Caddesi üzerinde bulunan Coşkun Ç.’nin işlettiği tekel büfeye gelen Ahmet Hazer ve oğulları Muhammet ile Bayram Hazer daha önce kiracısı oldukları büfe sahibi Coşkun Ç. ile aralarındaki alacak verecek meselesi nedeniyle tartışmaya başladı. Eski dükkan sahipleri olan Coşkun Ç.’ye kira borçları olduğu öne sürülen Hazer kardeşler ve babaları, iddiaya göre kendisine bıçakla saldırınca büfe sahibi Coşkun Ç. işi yerindeki tabancayla Ahmet Hazer ve iki oğluna ateş etti.

2’si ağır 3 yaralı

Vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden kurşunlarla yaralanan Ahmet, Muhammet ve Bayram Hazer kanlar içinde kalırken olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olayı gerçekleştiren büfe sahibi Coşkun Ç. olay yerinden kaçarken kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansa alınan ağır yaralı haldeki baba Ahmet Hazer özel bir hastaneye, oğlu Bayram Hazer ise İzmit Seka Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Hafif yaralan Muhammet Hazer ise ambulansla Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hayati tehlikeleri devam ediyor

Olay yerine gelen polis ekipleri, Sabancı Caddesini araç trafiğine kapatarak iş yeri ve cadde üzerinde inceleme yaptı. Yaralılardan Ahmet ve Bayram Hazer’in hayati tehlikelerinin devam ettiği öğrenilirken polis ekipleri büfe sahibi Coşkun Ç.’nin yakalanması için çalışma başlattı. Ağır yaralanan Ahmet Hazer’in bir süre önce Coşkun Ç.’nin büfesinin yanında buluna iş yerini kiralayarak fırın açtığı ve işlerinin kötü gitmesi nedeniyle kirayı ödeyemediği, bu nedenle de icralık olduğu öğrenildi.

Dün 18:48 TSİ - Asayiş

Muhabir Nuri Akçaharman

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