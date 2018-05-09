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Dün 20:02 TSİ- Siyaset ( G : Dün 20:22 TSİ )

15 vekil CHP'ye geri mi dönüyor?

CHP'den istifa ederek İYİ Parti'ye katılan ve bu partinin TBMM'de grup kurmasını sağlayan 15 milletvekilinin, yeniden CHP'ye döneceği bildirildi.

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Milliyet'ten Şevket Yaman'ın haberine göre, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun 15 vekilin partiye dönmesi için talimat verdiği öğrenildi. Bu kapsamda, 15 milletvekilinin yarın ya da cuma günü İYİ Parti'den istifa ederek CHP'ye katılacağı kaydedildi. Milletvekillerinin partiye dönüşününün TBMM'de düzenlenecek bir törenle duyurulacağı belirtildi. Kılıçdaroğlu'nun 15 ismi yeniden CHP listelerinden aday göstermesi bekleniyor.

Dün 20:02 TSİ - Siyaset

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