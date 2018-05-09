Fatma Kaplan Hürriyet geri dönüyor!

Kocaeli'de geniş bir kesim tarafından tanınan, avukat Fatma Kaplan Hürriyet CHP’den milletvekili seçilmişti. Başarılı çalışmalarla göz dolduran CHP’li Hürriyet, İYİ Parti’nin seçime girmesi için parti kararıyla İYİ Parti saflarına geçmişti. TBMM’de düzenlenen açıklamayla İYİ Parti saflarına geçen CHP’li 15 vekil, yarın 12.00 da gerçekleştirilecek basın toplantısıyla CHP’ye tekrar geri döneceği öğrenildi.