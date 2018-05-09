Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Menü
Dün 20:17 TSİ- Siyaset ( G : Dün 20:56 TSİ )

Fatma Kaplan Hürriyet geri dönüyor!

CHP’den istifa edip İYİ Parti’ye geçen Kocaeli milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet, yarın CHP’ye geri dönüyor.

mask
Büyütmek için resme tıklayın

Kocaeli'de geniş bir kesim tarafından tanınan, avukat Fatma Kaplan Hürriyet CHP’den milletvekili seçilmişti. Başarılı çalışmalarla göz dolduran CHP’li Hürriyet, İYİ Parti’nin seçime girmesi için parti kararıyla İYİ Parti saflarına geçmişti. TBMM’de düzenlenen açıklamayla İYİ Parti saflarına geçen CHP’li 15 vekil, yarın 12.00 da gerçekleştirilecek basın toplantısıyla CHP’ye tekrar geri döneceği öğrenildi.

Dün 20:17 TSİ - Siyaset

Muhabir Selin Becer

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Kocaelispor'un yeterince desteklendiğini düşünüyor musunuz?
Serdar Kaman: Kocaeli kızına sahip çıktı! mask
Serdar Kaman: Kocaeli kızına sahip çıktı!
Önce başvurdu sonra açıkladı: CHP önünde kalabalık! mask
Önce başvurdu sonra açıkladı: CHP önünde kalabalık!
Sarıbay, Hürriyet’in durumu ile ilgili konuştu mask
Sarıbay, Hürriyet’in durumu ile ilgili konuştu
AKP oy hedefini açıkladı! mask
AKP oy hedefini açıkladı!
İYİ Parti İzmit İlçe Başkanı belli oldu! mask
İYİ Parti İzmit İlçe Başkanı belli oldu!
İnce Erdoğan görüşmesinin saati belli oldu! mask
İnce Erdoğan görüşmesinin saati belli oldu!
BEĞEN 22 B
TAKİP ET 2 B
Durhasan’da 20 dönüm arazi devredildi mask
Durhasan’da 20 dönüm arazi devredildi
Şikayet yağıyor, haciz gelebilir mask
Şikayet yağıyor, haciz gelebilir
İzmit’te fuhuş operasyonu: 18 gözaltı mask
İzmit’te fuhuş operasyonu: 18 gözaltı
Fikri Işık, belediye başkanı mı oluyor? mask
Fikri Işık, belediye başkanı mı oluyor?
Gölcük tersanesi, 390 işçi alacak! mask
Gölcük tersanesi, 390 işçi alacak!
Taciz iddiası mahalleyi karıştırdı, 2 kişi bıçaklandı! mask
Taciz iddiası mahalleyi karıştırdı, 2 kişi bıçaklandı!

GALERİ

Kongre bahane dostluk şahane! mask
Kongre bahane dostluk şahane!
Saadet’ten ahde vefa gecesi mask
Saadet’ten ahde vefa gecesi
AKP önünde "miting" kalabalığı..! mask
AKP önünde "miting" kalabalığı..!
Kavanlar’dan 220 milyonluk proje! mask
Kavanlar’dan 220 milyonluk proje!
Nihat ile Büşra dünya evine girdi mask
Nihat ile Büşra dünya evine girdi
2.Lig kızlar voleybolda grup maçları sona erdi mask
2.Lig kızlar voleybolda grup maçları sona erdi
BEĞEN 22 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL