Kocaeli'de geniş bir kesim tarafından tanınan, avukat Fatma Kaplan Hürriyet CHP’den milletvekili seçilmişti. Başarılı çalışmalarla göz dolduran CHP’li Hürriyet, İYİ Parti’nin seçime girmesi için parti kararıyla İYİ Parti saflarına geçmişti. TBMM’de düzenlenen açıklamayla İYİ Parti saflarına geçen CHP’li 15 vekil, yarın 12.00 da gerçekleştirilecek basın toplantısıyla CHP’ye tekrar geri döneceği öğrenildi.
Dün 20:17 TSİ- Siyaset ( Güncelleme : Dün 20:56 TSİ )
Fatma Kaplan Hürriyet geri dönüyor!
CHP’den istifa edip İYİ Parti’ye geçen Kocaeli milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet, yarın CHP’ye geri dönüyor.
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Dün 20:17 TSİ - Siyaset
Muhabir Selin Becer
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz