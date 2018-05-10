Alınan bilgiye göre, Gebze İlçe Emniyet Müdürlüğü Cumhuriyet Polis Amirliği ekipleri, hakkında kesinleşmiş 5 yıl hapis cezasının infazı için firari olarak aranan Osman Y'nin (31) internette araç satış ilanı verdiğini belirledi. Hapis cezası bulunan suç dışında, 48 ayrı suçtan daha arama kaydı bulunan Osman Y. ile ilandaki telefon numarasından müşteri gibi davranarak temas kuran polis, firari hükümlüyle Mutlukent Mahallesi'nde buluştu. Yakalanan firari hükümlü, gözaltına alındı.
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Firari hükümlüyü verdiği bu ilan yakalattı!
Hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari konumdaki hükümlü, internette verdiği bir satış ilanı sayesinde yakalandı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz