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Bugün 09:15 TSİ- Eğitim ( G : Bugün 09:19 TSİ )

Birey Koleji Karamürsel’de

Bireysel Eğitim Sistemi (BES) ile "Fark Eden, Fark Edilen, Fark Yaratan" Bireyler Yetiştiriyoruz sloganını kendine hedef edinen Özel Karamürsel Birey Koleji 2018–2019 eğitim ve öğretim yılında Akademik Ortaokul ve Anadolu Lisesi ile eğitime başlıyor.

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Karamürsel ve çevresinde bölge insanlarının uzun yıllardan beri ihtiyaç duyduğu kolej hizmeti için Özel Karamürsel Birey Koleji’ni 2018–2019 eğitim ve öğretim yılında hizmete sunacaklarını belirten Kurucu Müdür Muhsine HIŞIR, ‘’tüm bilgi ve ilgimiz çocuklarımız için’’ dedi.

‘‘Bilgi 5 Harflidir, 4’ü İlgidir’’ anlayışıyla hareket ettiklerini söyleyen Hışır, sözlerine şöyle devam etti: ‘‘Özel Karamürsel Birey Koleji olarak Akademik Ortaokul ve Anadolu Lisesi ile önümüzdeki yıl eğitime başlıyoruz. Bundan büyük mutluluk duyuyoruz. 1400 metrekare kapalı alanı, spor ve yemek salonu, tenis kortu, halı sahası, voleybol ve basketbol sahaları fen ve bilişim laboratuarları, görsel sanatlar ve müzik derslikleri, ilkeli ve kişiye özel eğitim anlayışı, özel ders, kurs hizmeti, sınav hizmeti, rehberlik ve öğrenci koçluğu hizmetleri ile Kırahmetoğlu mevkii, Kayacık Mah. Amiral Caddesinde Karamürsel’in en özel okulu açılıyor. Bundan sonra öğrencilerimiz değerli vakitlerini yollarda harcamadan kaliteli özel okul hizmetini yanı başlarında bulabilecekler. Yani hafta içi okul, hafta sonu kurs koşuşturması son bulacak. Okulun eğitim ve öğretim programı, hem özel okul hizmeti hem de sınav sınıflarına yönelik özel ders ve kurs hizmeti ile tüm ihtiyaçlara cevap verecek niteliktedir.

EĞİTİM HEDEFİMİZ

Atatürk ilkelerine bağlı kendi kültürünü ve farklı kültürleri tanıyan dili iyi kullanabilen, araştıran, sorgulayan öğrenci merkezli yaklaşımla tam öğrenmeyi başarabilmiş, ilkeli ve tutarlı anlayışla çok yönlü, mutlu, sağlıklı, başarılı öğrenciler yetiştirmektir.

AKTİF ÖĞRENME

Amacımız öğrencinin bireysel olarak öğrenmenin yönetim ve sorumluluğunu üzerine alarak zihinsel ve bedensel yeteneklerini kullanarak öğrenmelerini sağlamaktır. Kazanılan her bilgi bir sonraki bilgiyi yapılandırmaya zemin hazırlar.

KOL-DER

Kolej ve dershane eğitimi bir arada programlanarak tam öğrenme hedeflenmektedir.7 saatlik kolej programının ardından 2 saatlik dershane programı uygulanarak gerçekleştirilir.

BİR-DER

Öğrencinin eksik kazanımlarının giderilmesi amacı ile bireysel öğretim programı. Birebir özel ders imkânı sunuyoruz.’’dedi.

Özel Karamürsel Birey Kolejine ulaşmak için;

İletişim : 0 262 452 92 93

Gsm     : 0 555 055 92 95

www.karamurselbirey.com

e-mail  :  karamurselbirey@gmail.com

Bugün 09:15 TSİ - Eğitim

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