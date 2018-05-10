İmza süreci seçim havasında geçti

4 Mayıs Cuma günü saat 08.00'da başlayan imza süreci dün akşam 20.00'da tamamlandı. Başvuruda bulunan ve 100 bin imza toplamayı başaran 4 parti liderinin Cumhurbaşkanı adayı olması kesinleşti. Adaylığı kesinleşen 3 isim şu şekilde: İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ve Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek.
SEÇİM HAVASINDA
İmza işlemleri seçim havasında geçerken bazı engelli ve yürümekte güçlük çeken vatandaşlarımızın imza atmaya geldiği görüldü. Destek olarak imzalarını atan vatandaşlar daha sonra evlerinin yolunu tuttu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz