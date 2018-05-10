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Seymen'de TIR kazası! Tünel trafiğe kapalı...

Başiskele D-130 Karayolu Seymen battı çıktı mevkii Yalova yönünde TIR kazası meydana geldi. Kazada 2 kişi yaralandı.

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Kaza, sabah saatlerinde, D-130 Karayolu Başiskele Seymen mevkiinde meydana geldi. Abdullah Nazmi Beşer (42) idaresindeki 34 KR 9308 plakalı TIR, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tünel içerisindeki duvara, ardından da yolun ortasındaki bariyerlere çarptı. Olay yerine gelen itfaiye ekibi hasar gören TIR'da sıkışan Abdullah Nazmi Beşer'i araçtan çıkardı. 112 Acil ekibi, Abdullah Nazmi Başer ile TIR'da bulunan Samet Genç'e (27) ilk müdahalede bulundu. Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle yol ulaşıma kapanırken, ulaşım yan yollardan sağlandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bugün 09:39 TSİ - Asayiş

Muhabir Nuri Akçaharman

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