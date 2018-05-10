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Bugün 09:42 TSİ- Siyaset ( G : Bugün 13:33 TSİ )

Orkun Utkubaş aday adaylığını duyurdu

CHP’de en genç milletvekili aday adayı olan Orkun Utkubaş, “Biz inanıyoruz yarını hep birlikte alacağız. O yüzden onları hep beraber el sallayarak yollayalım. Gidiyorlar el sallayın tamam mı?” dedi.

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24 Haziran seçimleri öncesinde siyasi partilerde milletvekilliği için aday adaylığı açıklamaları devam ediyor. Bu doğrultuda CHP’de genç olmasına rağmen önemli görevler üstlenen ve son olarak da CHP’de Derince İlçe Başkan Yardımcılığı görevini yapan Avukat Orkun Utkubaş, milletvekili aday adayı oldu. Utkubaş, il binası gelerek aday adaylığını açıkladı.Açıklamaya İl Gençlik Kolları Başkanı Emre Andız, İl Kadın Kolları Başkanı Songül Kaya, Derince İlçe Başkanı Nihat Değer ve çok sayıda partili katıldı.

AYNI GEMİDEYİZ

İl Başkanı Cengiz Sarıbay’ın işinin çıkması sonucu açıklamaya katılmadı. Açıklamada konuşan İl Sekreteri Hüseyin Acurman, “Partili partisiz her kimse ne yapıyoruz demek zorunda. Batacaksa beraber çıkacağız. Çünkü aynı gemideyiz. Amacımız bu gemide demokrasi olsun özgürlük olsun. Kısaca insanca yaşamak istiyoruz. Bunun için tek bir yol var, bizi yönetenleri göndermek” dedi.

TAMAM MI?

Acurman’ın ardından söz alan Avukat Orkun Utkubaş, “Bugün yanımda olduğunuz için sizlere teşekkür ediyorum. Ben şu an da 27 yaşındayım ve 27’inci dönem için aday oldu. Gelecek bizim geleceğimiz olduğu için yola çıktım. Biz inanıyoruz yarını hep birlikte alacağız. O yüzden onlara hep beraber el sallayarak yollayalım. Gidiyorlar el sallayın tamam mı?” ifadelerini kullandı.

Bugün 09:42 TSİ - Siyaset

Muhabir Selin Becer

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