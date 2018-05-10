Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Menü
Bugün 09:52 TSİ- Gündem ( G : Bugün 09:56 TSİ )

Marmara'nın hava durumu

Marmara Bölgesi'nde aralıklı ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

mask
Büyütmek için resme tıklayın

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgedeki hava sıcaklığı mevsim normalleri civarında seyredecek.  Bölgede, parçalı ve çok bulutlu havanın hakim olacağı, bölge genelinde havanın aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah  Kocaeli, Sakarya ile öğle saatlerinde Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 Kg/m2.) olması bekleniyor. Rüzgarın batı ve güneybatı (lodos), akşam saatlerinden itibaren kuzeydoğu (poyraz) yönlerinden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği öngörülüyor. Kuvvetli yağış nedeniyle oluşabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

Bugün 09:52 TSİ - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Kocaelispor'un yeterince desteklendiğini düşünüyor musunuz?
Kavşakta feci kaza! Aracın içinde sıkıştı... mask
Kavşakta feci kaza! Aracın içinde sıkıştı...
Körfezli Orhan, kansere yenildi mask
Körfezli Orhan, kansere yenildi
Devlet kurumlarında klimalar da yaz dönemine geçiyor mask
Devlet kurumlarında klimalar da yaz dönemine geçiyor
İzmit'i doyuran Bayraktar Köyü'ne hizmet gitmiyor mu? mask
İzmit'i doyuran Bayraktar Köyü'ne hizmet gitmiyor mu?
AKP'li Akalın kaza yaptı! mask
AKP'li Akalın kaza yaptı!
Meral Akşener Kocaeli’ye geliyor! mask
Meral Akşener Kocaeli’ye geliyor!
BEĞEN 22 B
TAKİP ET 2 B
Durhasan’da 20 dönüm arazi devredildi mask
Durhasan’da 20 dönüm arazi devredildi
Şikayet yağıyor, haciz gelebilir mask
Şikayet yağıyor, haciz gelebilir
İzmit’te fuhuş operasyonu: 18 gözaltı mask
İzmit’te fuhuş operasyonu: 18 gözaltı
Fikri Işık, belediye başkanı mı oluyor? mask
Fikri Işık, belediye başkanı mı oluyor?
Alacak verecek kavgasında kan döküldü: Baba ve 2 oğlu yaralandı! mask
Alacak verecek kavgasında kan döküldü: Baba ve 2 oğlu yaralandı!
Gölcük tersanesi, 390 işçi alacak! mask
Gölcük tersanesi, 390 işçi alacak!

GALERİ

Bölgenin en büyük okul projesi Kocaeli Çözüm Koleji Başiskele’de mask
Bölgenin en büyük okul projesi Kocaeli Çözüm Koleji Başiskele’de
Kongre bahane dostluk şahane! mask
Kongre bahane dostluk şahane!
Saadet’ten ahde vefa gecesi mask
Saadet’ten ahde vefa gecesi
AKP önünde "miting" kalabalığı..! mask
AKP önünde "miting" kalabalığı..!
Kavanlar’dan 220 milyonluk proje! mask
Kavanlar’dan 220 milyonluk proje!
Nihat ile Büşra dünya evine girdi mask
Nihat ile Büşra dünya evine girdi
BEĞEN 22 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL