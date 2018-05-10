Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgedeki hava sıcaklığı mevsim normalleri civarında seyredecek. Bölgede, parçalı ve çok bulutlu havanın hakim olacağı, bölge genelinde havanın aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah Kocaeli, Sakarya ile öğle saatlerinde Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 Kg/m2.) olması bekleniyor. Rüzgarın batı ve güneybatı (lodos), akşam saatlerinden itibaren kuzeydoğu (poyraz) yönlerinden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği öngörülüyor. Kuvvetli yağış nedeniyle oluşabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.
Bugün 09:52 TSİ- Gündem ( Güncelleme : Bugün 09:56 TSİ )
Marmara'nın hava durumu
Marmara Bölgesi'nde aralıklı ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.
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Bugün 09:52 TSİ - Gündem
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz