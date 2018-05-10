Rize mitingi Haydar Akar'a emanet

CHP Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce miting programlarına hızlı başladı. Geçtiğimiz hafta Cuma günü Ankara Ahmet Taner Kışlalı kapalı spor salonun da CHP ‘nin Cumhurbaşkanı adayı olarak ismi açıklanan Muharrem İnce yurdun dört yanında gerçekleştireceği mitinglerine başladı.

YİNE GÖREV AKAR’DA

Ahmet Taner Kışlalı spor salonunun’daki organizasyondan sorumlu olan CHP PM üyesi Kocaeli Milletvekili Haydar Akar İnce’nin Rize'de gerçekleştirileceği miting için de görevlendirildi. Cuma günü yapılacak olan Rize mitingi için görevlendirilen CHP Kocaeli Milletvekili Haydar Akar miting programı için Rize’ye hareket etti.

MİLLET ERDOĞAN’A TAMAM DİYOR

Ankara'da çoşkulu bir aday tanıtımının gerçekleştirdiklerini belirten Akar, şu ana kadar gerçekleştirilen mitinglerinde vatandaşların yoğun katılımı gerçekleştiğine dikkat çekerek medyanın görmediği ve canlı olarak yayın yapmadığı mitinglerin 24 Haziran'da aydınlık bir Türkiye’nin önünü kesemeyeceğini söyledi. 24 Haziran'da vatandaşların sandıkta Erdoğan’a 'TAMAM' diyeceğinin altını çizen Akar, İnce’nin adaylığına şaşırdığını söyleyen Erdoğan'ın Cuma günü Rize mitingi ile şaşırmaya devam edeceğini söyledi.