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Dilenen çocuklar ailelerine teslim ediliyor

İzmit’te sokak çocukları için mobil ekipler oluşturuldu.

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İzmit ve Büyükşehir Zabıta Müdürlükleriyle İzmit Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü’ne bağlı İlçe Sosyal Hizmet Merkezi görevlilerinden oluşan mobil ekipler, özellikle ana caddeler, cami önleriyle trafik ışıklarında dilenen çocukları toplayarak ailelerine teslim ediyorlar.

ÇOCUKLARI SOKAĞA MAHKUM ETMEYELİM

Okul çağındaki çocukların dilenmeye zorlandığına dikkat çeken yetkililer; “sokakta çalışmak veya dilenmek zorunda bırakılan çocuklar hem bedenen hem de zihinsel olarak çeşitli olumsuzluklarla karşılaşıyor. Özellikle küçük yaşta dilenmeye zorlanan çocuklarla ilgili denetimlerimize aynı kararlılık ve titizlikle devam edeceğiz. Çocukların çalıştırılıp dilendirilmeleri yasaktır. Dilenen çocuklara verilen paranın onları sokağa mahkum edeceğini unutmayalım. Vatandaşımızın bu konuda gerekli hassasiyeti göstereceğine inanıyoruz. Oluşturduğumuz mobil ekipler, sokaklarda dilenen çocukları toplayarak ailelerine teslim ediyor ve anne babalarda çocuklarını dilendirmemeleri konusunda uyarılıyorlar. Uyarıları dikkate almayan aileler hakkında da yasal işlem yapılacaktır” dediler.

Bugün 10:02 TSİ - Gündem

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