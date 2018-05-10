Uğurluel: İnsan bilmediğinin düşmanı olur

Kocaeli Kitap Fuarı’nda Kılavuz Gençlik Sahnesinde sanat tarihçisi ve yazar Talha Uğurluel, Abdülhamid Han’ı anlattı

Uğurluel, Mısır’dan yeni döndüğünü eklerken, ziyareti sırasında yaşadığı bir kaç anekdotu paylaşarak söyleşisine başladı.

İNSAN BİLMEDİĞİNİN DÜŞMANI OLUR

Talha Uğurluel söyleşisinde, daha çok araştırmamız ve öğrenmemiz gerektiğine değinirken,‘’İnsan bilmediğinin düşmanı olur, onun için önce bilmemiz gerekir. Yıllardır Hindistan deyince aklımıza hep inekler, budistler ve tapınaklar geliyor. Neden Hindistan’da atalarımız tarafından 1100 yılında yapılmış eserleri bilmiyoruz? İnsan görmediğine inanmıyorsa, bizde inanmayanlara göstereceğiz, bizim görevimiz bu, buna mecburuz’’ dedi.

ABDÜLHAMİD HAN’I SANATIYLA ANLAMAK

Uğurluel, ‘’Yıllardır Abdülhamid Han’ın izini sürüyorum, piyasada birçok kitap var ve hepsi ağır siyasi hayatını anlatıyor. Ben daha çok kişiyi sanatı ve eserleriyle anlatmayı seviyorum. Abdülhamid Han’ın siyasetini de döneminin sanat izlerini sürerek anlattım. Abdülhamid Han’ın çok fazla eseri ve izi var. Onun eserleriyle ilgilifotoğrafları kitaba sığdıramadım. Geleceğe dönük iz bırakmak çok önemlidir. Abdülhamid Han döneminde yaşasaydık belki onu anlayamazdık’’ ifadesini kullandı. Tarihçi Uğurluel,Abdülhamid Han'ın icraatının meyvelerinin yüz yıl sonra alındığını belirtti,Abdülhamid’in Müslüman coğrafyasının her yerinde hizmetlerde bulunduğunu ve Osmanlının izlerinin bugünlere kadar gelmesinde önemli bir payı olduğunu söyledi.

TALHA UĞURLUEL’E YOĞUN İLGİ

Kocaelili hayranlarıyla sık sık buluşan Talha Uğurluel’e ilgi azalmıyor aksine çoğalıyor. Kocaeli Kitap Fuarı’nda Kılavuz Gençlik Sahnesine konuk olan Talha Uğurel’e ilgi yine oldukça yoğundu. Söyleşisinin bir kısmında Kudüs meselesine de değinen Uğurluel, 10 gün boyunca Kudüs’te olacağını ve güzel bir program hazırladığını hayranlarıyla paylaşaraksöyleşisini tamamladı. Kendisine 10. Kocaeli Kitap Fuarı hatırası hediye takdim edilmesinin ardından kitaplarını imzalamak üzere hayranlarıyla imza alanına geçti.