İzmit'in tanınmış esnaflarından olan Eyüp Taneli vefat etti. Yavuz Pastanesi'nin sahiplerinden, Ey-Ta Kağıt'ın ve Bahcem Çiçekçilik'in sahibi olan merhum Taneli'nin cenazesi bugün (Perşembe) İzmit Hüseyin Paşa Camii'nden ikindi vaktine müteakip kaldırılarak toprağa verilecek. Kocaeli Gazetesi olarak merhuma Allah'tan rahmet sevenlerine ve yakınlarına baş sağlığı dileriz.