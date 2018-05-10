İzmit'in tanınmış esnaflarından olan Eyüp Taneli vefat etti. Yavuz Pastanesi'nin sahiplerinden, Ey-Ta Kağıt'ın ve Bahcem Çiçekçilik'in sahibi olan merhum Taneli'nin cenazesi bugün (Perşembe) İzmit Hüseyin Paşa Camii'nden ikindi vaktine müteakip kaldırılarak toprağa verilecek. Kocaeli Gazetesi olarak merhuma Allah'tan rahmet sevenlerine ve yakınlarına baş sağlığı dileriz.
Bugün 10:18 TSİ- Asayiş ( Güncelleme : Bugün 11:33 TSİ )
Eyüp Taneli vefat etti
İzmit'in tanınmış esnaflarından olan Eyüp Taneli vefat etti.
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Bugün 10:18 TSİ - Asayiş
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz