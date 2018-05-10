"Bu körfez çok pislik gördü, seni kaldıramaz"

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin organize ettiği 10. Kocaeli Kitap Fuarı'na 12 Mayıs Cumartesi günü saat 14'te Kılavuz Gençlik Sahnesinde konuşmacı olarak katılacağı duruyurulan, Atatürk nefreti ile tanınan Esra Elönü’nün programının için tepkiler gelmeye devam ediyor. Dün yaptığı basın açıklamasıyla programın iptalini isteyen CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay'ın ardından bir tepki İzmit'te geniş bir kesim tarafından tanınan CHP eski İl Yöneticisi ve Biz İzmitiz grubunun kurucusu Hüseyin Erol'dan geldi. Erol sosyal medyadan yaptığı paylaşımda sert ifadeler kullandı.
"BU KÖRFEZ ÇOK PİSLİK KALDIRDI AMA SENİ ASLA KALDIRAMAZ"
Erol paylaşımında "BU KÖRFEZ ÇOK PİSLİK KALDIRDI AMA SENİ ASLA KALDIRAMAZ. Kendini gazeteci sanan, köşe yazılarında ve katıldığı tv programlarında Mustafa Kemal Atatürk'e saldıran, her zaman nefret kusan Esra Elönü'nün, Kocaeli Kitap Fuarındaki programa dahil edilmesi İzmit yaşayanlarını derinden yaralamıştır. Bu kendini bilmezin, konuşmacı olarak katılacağı etkinlik programının, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız İbrahim Karaosmanoğlu tarafından bir an önce iptal edilmesini talep ediyoruz. Kendisinin de eski bir öğretmen olduğunu bildiğimiz KBB İbrahim Karaosmanoğlu'nun, bu ülkenin ve cumhuriyetimizin kurucusu olan Mustafa Kemal Atatürk'e laf söyletmeyeceğine ve gereğini hemen yapacağına olan inancımız tamdır. Sevgi ve saygılarımla" ifadelerini kullandı.
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Yorumlar
(2 )
M.turgut - Davet edenlerin kafası çok mu farklı ki?
Ertugrul Gürel - eger kökeni ermeni rum yahudiyse birtarastırmak lazım düşmanlığı ondandır.gelsin konuşsun bakalım ne diyecek sonra gereken yapılabilir.baştan ön yargılı olmak iyi değildir
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