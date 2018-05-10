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Derinceli simitçi, tezgahını mülteci kampında açtı

Suriye'deki savaşı gözyaşlarıyla anlatan Suriyeli çocukların rüyasına girmesi sonrasında çok kez yardım kampanyası düzenleyen koca yürekli simitçi Erkan, 1000 km'den fazla yol kat ederek Reyhanlı'daki kamplarda rüyasına giren Suriyeli kız ile bir araya geldi. Erkan kamplarda simit ve yardım malzemesi dağıttı.

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Suriye'nin Doğu Guta bölgesinde yapılan saldırılar sonrasında oluşan dramı anlatan küçük kız çocuğu, Derince'de simit satan Erkan Ayhan'ın rüyalarına girmiş, durumdan etkilenen Erkan ilçede topladığı bir kamyon dolusu yardım malzemesin Doğu Guta’ya göndermişti. Bununla yetinmeyen simitçi Erkan Ayhan, bu kez ekmek teknesiyle sırtlayıp 'kardeşim' dediği küçük Suriyeli kız çocuğunun da aralarında olduğu savaş mağduru çocuklara kavuşmak için Hatay'a gitti.

MÜLTECİ KAMPINDA "TAZE SİMİT"

Yaklaşık bin 40 km uzaklıktaki Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde Suriye sınırındaki kamplara giden simitçi Erkan Aykan, yaptırdığı simitlerle dolu tezgahını sırtında “Taze simitler, gevrekler” diye seslenerek mülteci kamplarına girdi. Onun sesini duyan çevredeki çocuklar ise Ayhan’ın etrafına toplanarak heyecanla simitleri paylaştılar.

"RÜYALARIMDAN ÇIKMIYORDU"

Rüyalarında gördüğü kardeşlerinin yanında olmaktan çok mutlu olduğunu belirten Simitçi Erkan Ayhan, “Kardeşlerim rüyalarımdan çıkmıyordu. Karar verdim yanlarında olmak için ekmek teknemle birlikte yola çıktım. Değerli Kadir Oğuz Yılmaz ile kek, meyve suyu ve oyuncaklar aldım. Ve Avrasya Derneği’nin kamplarına geldik. Çok duygulandım, ağlıyorum” dedi. Savaş yüzünden vatanlarından olan çocuklara her zaman kazancını gönderdiği simitleri bu kez kendi eliyle çocuklara götüren Ayhan, rüyasında ağlayan kız ile de bir araya geldi. Onun için bir kamyon dolusu yardım malzemesini başlattığı kampanya ile toplatan Ayhan, bu kez yanındaki oyuncakları hediye etti. 

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