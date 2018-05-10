Devlet kurumlarında klimalar da yaz dönemine geçiyor

Devlet Memurları Kanunu’na göre kamu kurumlarında 15 Mayıs 2018 Salı günü başlayan yaz dönemi kıyafet uygulaması 17 Eylül 2018 Pazartesi günü mesai başlama saatine kadar devam edecek. Valilikler, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında kamuda çalışan memurların 15 Mayıs 2018 tarihinden itibaren yaz dönemi kılık kıyafet uygulamasına uymaları için resmi bir yazı yayınladı. Uygulamayla, kamu kurum ve kuruluşlarında görevli erkek personelin ceket giymesi ve kravat takması zorunlu olmayacak. Kıyafetleri özel kanun, tüzük ve yönetmelikle tespit edilmiş kamu personeli ise ( Emniyet, Jandarma, Sağlık gibi) yazlık kıyafetlerini kendi kurumlarının usul ve esaslarına tabi olacak.
VALİLİKTEN KLİMA AÇIKLAMASI
Valiliklerce kamu kurum müdürlüklerine gönderilen Başbakanlık genelgesinde, klimaların hangi ayarlarda kullanılacağı da açıklandı. Genelgede, "Hava sıcaklıkları ile ilgili tahminler dikkate alınarak; sıcaklıkların bunaltıcı düzeylere yükselmesi nedeniyle çalışma koşullarında oluşabilecek olumsuzlukların giderilmesi amacıyla yaz dönemi kıyafet uygulaması hayata geçirilecek. Önemli miktarlarda elektrik tüketimine neden olan klimaların 22-24 dereceye ayarlanması, hususlarında gereken tedbirler alınacaktır" ifadeleri yer alıyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz