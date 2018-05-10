Kayseri’deki düğünde Güney Ailesi de vardı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki’nin kızı Zeynep Özhaseki ile Mehmet Salih Yurt geçen hafta Kayseri’de evlenmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Başbakan Binali Yıldırım ve Genel Kurmay Başkanı Orgenaral Hulusi Akar’ın nikah şahidi olduğu, siyasetin zirvesinin bir araya geldiği düğünde ilimizin sevilen isimlerinden Nejat Güney ve ailesinin de yer aldığı ortaya çıktı.

ERDOĞAN’DAN İZMİT MESAJI

Bakan Özhaseki’nin eşi ile kardeş çocukları olan AK Parti Kurucu İl Yöneticisi Nejat Güney düğüne eşi Saliha Hanım, oğlu AK Parti İzmit İlçe Seçim İşleri Başkanı Av.Ali Güney, gelini gazeteci-yazar Gülsüm Güney, kızı Eczacı Ayşegül Güney Kartal, damadı Kocaeli Cezaevleri İzleme Kurulu Başkanı Av.İsmet Kartal, ilimizde uzun süre İSU Genel Müdürlüğü yapan ve halen Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Genel Müdür Yardımcısı kuzeni Mustafa Sarıgül ile eşi Sosyolog Tuğba Sarıgül’le birlikte katıldı. Siyasetin zirvesini buluşturan düğünde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da şahitler arasındaydı. AK Parti İzmit İlçe Teşkilatı’nın sevilen ismi, Seçim İşleri Başkanı Av.Ali Güney ile eşi Gülsüm Hanım, son derece samimi bir ortamda gerçekleşen bu düğünde Cumhurbaşkanı Erdoğan’la ilk kez tanışma fırsatı da buldu. Erdoğan, Ali Güney aracılığıyla 24 Haziran seçimlerinin öneminden bahsedip, İzmit’in yine tarih yazacağından emin olduğunu kaydetti.