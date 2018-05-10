Yolcubal, adaylığını en sevdikleriyle duyurdu

CHP eski İl Başkanı Hülya Güreli Yolcubal, 24 Haziran seçimlerinde milletvekili aday adayı olduğunu kamuoyuna duyurdu.KYÖD Sosyal Tesisleri’nde gerçekleştirilen adaylık açıklamasına CHP Gölcük ilçe başkanı İsmet İşeri, Emek Komisyonu üyesi Suca Omurca, Yolcubal’ın ailesi ve çok sayıda partili katıldı. Açıklamada konuşan Yolcubal, “Bugün hüküm süren 16 yıllık iktidar partisi yönetiminin özellikle son 11 yılında ülkemizi yavaş yavaş bir karanlığa doğru sürüklediğini artık eli kolu bağlı izleyemezdik. Zaman uyanma ve silkelenme zamanı” dedi.

HÜLYA HANIM VEKİLLİĞİ HAK ETTİ

CHP Gölcük ilçe başkanı İsmet İşeri, “Milletvekilliğini hak etmek çok önemli. Hülya hanımın bizimle birlikte Gölcük siyasetine katkıları oldu. Ev ev gezdi, sahada çalıştı daha sonra süreç onu kadın kolları başkanlığını taşıdı. Hiçbir zaman görev ve sorumluluk almaktan kaçınmadı. Hülya hanımın milletvekilliğini fazlasıyla hak etmiştir. Bu çıktığı kutsal yolda kendisine başarılar diliyorum. Hayırlı uğurlu olsun” şeklinde konuştu.

ZAMAN UYANMA ZAMANI

CHP eski İl Başkanı Hülya Güreli Yolcubal, “Bugün hüküm süren 16 yıllık iktidar partisi yönetiminin özellikle son 11 yılında ülkemizi yavaş yavaş bir karanlığa doğru sürüklediğini artık eli kolu bağlı izleyemezdik. Zaman uyanma ve silkelenme zamanı. Zaman damarlarımızda ki asil kanın farkına vararak Kuvay-i Milliye ruhu ile Milli Müdafaa sınırları içerisinde ki topraklarımızın bütünlüğünü koruma, vatandaşlık bağlarımızı kuvvetlendirme zamanı. Bu süreçte bir şeker işçisinin kızı olarak bugün satılan şeker fabrikalarının bir şehre, bir ülkeye, çocuklarımızın geleceğine dair satılan sigara fabrikalarının ve artık üretimi yapılmayan tütün bitkisinin kaybettirdiği gibi, neler kaybettireceğini iyi biliyorum. Bir sağlık personeli kızı olarak bugün sağlık politikaları adı altında vatandaşa çektirilen eziyetin ve hastaların nasıl özel hastanelere mahkum edildiğinin farkındayım” dedi.

BİRÇOK SORUNA ŞAHİT OLDUM

Konuşmasına devam eden Yolcubal, “Bir anne olarak bugünün Türkiye’sinde bir çocuk yetiştirebilmenin ne denli zor olduğunu, eğitimde ki belirsizliklerin çocuklarımızı nasıl etkilediğini, geleceğe umutla bakamamanın ne demek olduğunu anlayabiliyorum. Bir kadın olarak var olduğumuzu kabul ettirememenin, aklımızla değil devamlı bedenimizle görülmemizin, attığımız kahkahadan kaç çocuğu hangi yöntemle doğuracağımıza kadar karışılmasının, taciz ve tecavüz vakalarında kendini suçlu hissetmenin kahredici ezikliğinin nasıl sancı verdiğini görüyorum. Türkiye’nin sanayi başkenti Kocaeli’nin trafikten yoğun nüfus artışına, çevre sorunlarından emek sömürüsüne gibi birçok sorununa şahit oldum” diye konuştu.

45 GÜNLÜK KRİTİK SÜREÇ

Yolcubal, “Kocaeli'nin 12 ilçesinin demografik ve sosya-kültürel yapısına, Kocaeli halkının genel ve yerel sorunlarına hakim olduğuma, bu öngörüler neticesinde de hayata geçirmeyi planladığım özellikle kadın ve üretim odaklı projelerimle bir nebze de olsa bazı sorunlara çözüm üretebileceğime inanıyorum. 12 ilçeden çok değerli 42 yol arkadaşım ile birlikte bizlere düşen en önemli görev; önümüzde ki 45 günlük kritik süreçte Millet İttifakı ve Hayır bileşenleri ile birlikte yol alarak ortak söylemlerle, halkımıza Türkiye gerçeklerini anlatmak, ülkemizin asıl sorunun kişiler değil yönetme şekilleri olduğu konusunda onları aydınlatmak ve 24 Haziran günü sandıklarımıza sahip çıkarak bu süreci başarıyla TAMAM'Iamaktır” dedi.

HÜLYA GÜRELİ YOLCUBAL KİMDİR?

1978 Tokat/Turhal doğumlu. Niğde Ömer Haiisdemir Üniversitesi Müh.-Mim. Fakültesi Jeoloji bölümünü bitirdikten sonra Cumhuriyet Üniveristesi Fen Bilimleri Enstitüsü Jeoloji Bölümünde tezli yüksek lisans eğitimi tamamlayarak Yüksek jeoloji Müh. ünvanını aldı. Gençlik kolları örgütü ile başladığı siyasi hayatında gerek eğitim gerekse iş yaşantısı nedeni ile gittiği her yerde CHP çatısı altında farklı görevlerde bulundu. Niğde Gençlik Örgütü il Sekreteri, Kocaeli Kadın Örgütleri İl Eğitim Sekreteri, Kocaeli Kadın Örgütleri li Başkanlığı, 12. Olağan Kadın Kurultayı Divan Katip Üyeliği ve Kocaeli İl Eğitim ve Kültür-Sanat Komisyonu Grup Lideri olarak yönetim kadrolarında yer aldı. Uzakyol Gemi Kaptanı Gökhan Yolcubal ile evli, Ata ilteriş (7) ile Bengü Gökçen’in (5) annesi.