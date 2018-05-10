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Bugün 12:07 TSİ- Spor ( G : Bugün 12:11 TSİ )

ODTÜ KYÖD’ün YILDIZ’ı parladı!

Okullar Arası Yıldız Erkekler Basketbol 2. Ligi’nde şampiyon belli oldu. Finalde İzmit Edebali Ortaokulu’nu müthiş bir çekişme içerisinde geçen maçta 46-44 mağlup eden ODTÜ KYÖD Ortaokulu, zirvede yer aldı

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Yaklaşık 2 hafta süren ve büyük bir çekişme içinde geçen organizasyonun finalinde ODTÜ KYÖD, Edebali’yi 2 sayı ile 46-44 mağlup etti. Atatürk Spor Salonu’ndaki maçın ilk iki periyodu 7-7 ve 19-19 sona erdi. Üçüncü çeyreğe çık hızlı giren ODTÜ bu çeyrekte 22 sayı birden bulurken, potasında sadece 9 sayıya izin verdi. Son çeyrekte roller değişti. 13 sayılık farkı hızla kapatan Edebali özellikle pota altında üst üste sayılar buldu.

KAYRA’DAN BASKETBOL ŞOV

Son dakikada nefesler tutulurken Kayra’nın yıldızlaştığı mücadeleyi ODTÜ KYÖD maçı 46-44 kazandı ve şampiyon oldu. ODTÜ KYÖD’te Kayra attığı 24 sayı ile şampiyonluğun mimarı oldu. Kayra’ya Girdap da 10 sayı ile katkı sağladı. Edebali’de Burak 16, Göktuğ ve Ömer Arda da 10’ar sayı attılar. Üçüncülük maçında Özel Atafen, Özel Bilgi Küpü’nü 60-49’lük skorla geçti ve üçüncü oldu. Atafen’de Arda 26, Bilgi Küpü’nde ise Mertcan 23 ile oynadı. Maçların ardından dereceye giren okullara kupa ve madalyaları takdim edildi. N ÖZEL ODTÜ KYÖD OO: 46 İZMİT EDEBALİ OO: 44

ÖZEL ODTÜ KYÖD OO: 46 İZMİT EDEBALİ OO: 44

SALON: ATATÜRK

HAKEMLER: İllir Kuka***, Oğuzhan Gündüz***

ODTÜ KYÖD: Kayra Aklın Yıldız**** (24), Girdap Gümüş*** (10), Egehan Ok*** (5), Yağız Tokatlı*** (4), Melih Mızrak*** (3), Ege Yavuz**, Ege Yılmaz Sönmez**, Mehmet Demir**, Kaan Gül**, Ozan**

İZMİT EDEBALİ: Burak Kakça*** (16), Göktuğ Gökkaya*** (10), Ömer Arda Toplar*** (10), Onur Alp Aygül*** (6), Efe Erdebil** (2), İshak Karakaya**, Salih Talha Kesek**, Mert Tural**, Ömer Tokmak**, Yağız Efe Tuncer**, Kerem Can Fırat**

1.PERİYOT: 7-7

2.PERİYOT: 19-19

3.PERİYOT: 41-28

MAÇ SONUCU: 46-44

ÖZEL BİLGİ KÜPÜ KOLEJİ: 49 ÖZEL ATAFEN: 60

SALON: ATATÜRK

HAKEMLER: İllir Kuka***, Oğuzhan Gündüz***

ÖZEL BİLGİ KÜPÜ KOLEJİ: Mertcan Aydın**** (23), Bura Gündoğdu**** (18), Berke Cora** (4), Mert Aşkan** (2), Kerem Ulusoy** (2), Demirhan Dülger**, Efe Örken**, Kerem Devin Deveci**, Emre Çağatay**

ÖZEL ATAFEN: Arda Özkan**** (26), Can Korkut*** (10), Kerem Erol*** (8), Mertcan Yılmaz** (3), Çınar İnal** (2), Kaan Tan** (1), Güneş Güvenç Tutal**, Hakan Ege Can**, Doruk Okutan**, Mert Duman**, Murat Altay Gövan**, Ömer Atalardin**

1.PERİYOT: 12-7

2.PERİYOT: 28-20

3.PERİYOT: 39-38

MAÇ SONUCU: 49-60

Bugün 12:07 TSİ - Spor

Muhabir Ahmet Akay

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