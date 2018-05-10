Karatecilerimiz Türkiye Şampiyonası’nı da boş geçmedi

Türkiye Karate Federasyonu tarafından Bolu’da düzenlenen Kulüpler Türkiye Karate Şampiyonası’nda Kağıtspor damgasını vurdu. Kocaelili karatecilerden Umay Uygur, Gülsen Demirtürk, Nurbanu Çelik, Kübra Ertuğ’dan oluşan Büyük Bayan Takımı, kendi kategorisinde gümüş madalya kazanırken, Fatma Naz Yenen, Rabia Şentürk, Doğa Hazal Karadeniz ve Dilara Ergün’den oluşan Ümit Genç Bayan takımı bronz madalya aldı. Müsabakaların ardından dereceye giren sporculara, madalya ve kupaları kürsüye çağrılarak, protokol tarafından verildi.