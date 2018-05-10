Türkiye Karate Federasyonu tarafından Bolu’da düzenlenen Kulüpler Türkiye Karate Şampiyonası’nda Kağıtspor damgasını vurdu. Kocaelili karatecilerden Umay Uygur, Gülsen Demirtürk, Nurbanu Çelik, Kübra Ertuğ’dan oluşan Büyük Bayan Takımı, kendi kategorisinde gümüş madalya kazanırken, Fatma Naz Yenen, Rabia Şentürk, Doğa Hazal Karadeniz ve Dilara Ergün’den oluşan Ümit Genç Bayan takımı bronz madalya aldı. Müsabakaların ardından dereceye giren sporculara, madalya ve kupaları kürsüye çağrılarak, protokol tarafından verildi.
Bugün 12:13 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 12:14 TSİ )
Karatecilerimiz Türkiye Şampiyonası’nı da boş geçmedi
Karatecilerimiz, Türkiye Karate Federasyonu tarafından Bolu’da düzenlenen ve 29 ilden 69 kulübün yarıştığı Kulüpler Türkiye Karate Şampiyonası’nı boş geçmedi.
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Bugün 12:13 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz