Boccecilerimiz 4 madalya birden kazandı…

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu tarafından Samsun’da düzenlenen Paralimpik Bocce Türkiye Şampiyonası’nda, Kağıtsporlu sporcular 4 madalya elde etti.

SAMSUN’DA KOCAELİ RÜZGARI

Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtsporlu sporcular, Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu tarafından Samsun’da düzenlenen Paralimpik Boccia Türkiye Şampiyonası’nda ilimizi temsil ettiler. Şampiyonada Mavi Beyazlı Havva Alyurt BC-3 Türkiye Şampiyonu, Yavuz Akçay BC-5 Türkiye 2’ncisi, Yavuz Acar Bc-3 Türkiye 3’üncüsü oldu. Ayrıca çiftler kategorisinde Yavuz Acar ve Havva Alyurt BC-3 çiftler Türkiye Şampiyonluğu kazandı. Müsabakaların ardından dereceye giren sporculara, madalya ve kupaları protokol tarafından verildi.