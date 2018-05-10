Bugün 12:16 TSİ - Spor

Geleneksel Futbol Turnuvası’nda Finalistler belli oldu

Gölcük Belediye Başkanlığı tarafından, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında her yıl düzenlenen Geleneksel Futbol Turnuvası’nda, çekişmeli geçen Yarı Final maçları sonunda Finale kalan takımlar belli oldu.