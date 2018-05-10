Geleneksel Futbol Turnuvası’nda Finalistler belli oldu

Gölcük Kavaklı Stadı’nda oynanan Yarı Final maçları sonunda Pazacılar Odası Carver’ı 2-0, Kul Mimarlık da Gölcük Karadeniz’i 1-0 yenerek finale yükseldi. Yenilen takımlar ise üçüncülük maçı oynayacaklar. Final Müsabakası 14 Mayıs 2018 Pazartesi günü Kavaklı Stadı’nda oynanacak.
PROGRAM: (14 MAYIS PAZARTESİ)
Saat 19.00 : Carverspor- Gölcük Karadeniz (3’ncülük maçı)
Saat 20.30 : Pazarcılar Odası-Kul Mimarlık (Final maçı)
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz