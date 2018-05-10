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Bugün 12:16 TSİ- Spor ( G : Bugün 12:18 TSİ )

Geleneksel Futbol Turnuvası’nda Finalistler belli oldu

Gölcük Belediye Başkanlığı tarafından, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında her yıl düzenlenen Geleneksel Futbol Turnuvası’nda, çekişmeli geçen Yarı Final maçları sonunda Finale kalan takımlar belli oldu.

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Gölcük Kavaklı Stadı’nda oynanan Yarı Final maçları sonunda Pazacılar Odası Carver’ı 2-0, Kul Mimarlık da Gölcük Karadeniz’i 1-0 yenerek finale yükseldi. Yenilen takımlar ise üçüncülük maçı oynayacaklar. Final Müsabakası 14 Mayıs 2018 Pazartesi günü Kavaklı Stadı’nda oynanacak.

PROGRAM: (14 MAYIS PAZARTESİ)

Saat 19.00 : Carverspor- Gölcük Karadeniz (3’ncülük maçı)

Saat 20.30 : Pazarcılar Odası-Kul Mimarlık (Final maçı)

Bugün 12:16 TSİ - Spor

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