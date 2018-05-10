Ford Otosan Motor Sport fırtınası esti!

2018 Türkiye Ralli Şampiyonası’nın ilk yarışı ve aynı zamanda Avrupa Ralli Kupası’nın da (ERT) bir ayağı olan uluslararası Rally Phrygia 5-6 Mayıs tarihlerinde Eskişehir’de yapıldı. Asfalt etaplarda yapılan rallide toplam 56 pilot kıyasıya mücadele ettiler.

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‘ Ford Otosan Motorsport Türkiye’nin çatısı altında daha önceden 3 Türkiye Ralli Şampiyonluğu & 1 Doğu Avrupa şampiyonluğu kazanan ve Rally Phrygia ile 4 yıl aradan sonra yuvaya geri dönen pilot Yağız Avcı, sezonunbu ilk rallisinde genel klasmanda ilk sırayı alarak, toplamda 6’ncı Türkiye Şampiyonluğu hedefine şimdiden göz kırptı. Yağız Avcı bu ilk ralliyi kazanarak yeni otomobili olan uluslararası yılın motoru ödüllü EcoBoost motora sahip 4 çekerFiestaR5aracına ve yeni co-pilotu Onur Vatansever'e çok kısa zamanda alıştığını da gösterdi.Eskişehir’de yapılan zorlu rallide Ford Motorsport Türkiye çatısı altında 4 çeker Fiesta R5 kullanan diğer pilot Deniz Fahri ise Eskişehir rallisini genel klasmanda3’ncü sırada bitirerek Türkiye Ralli Şampiyonası’nda iddialı olduğunu gösterdi.