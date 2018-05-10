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Karamollaoğlu Kocaeli'ye geliyor

Cumhurbaşkanı Adayı ve Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun 12 Mayıs Cumartesi günü Kocaeli'ye gelecek.

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Saadet Partisi(SP) İl Başkanı Nurettin Çelik partisinin il binasında düzenlediği basın açıklamasıyla gündeme dair değerlendirmelerde bulundu. Çelik açıklamasında, “4 Mayıs Cuma günü itibariyle yoğun bir sürece dahil olduk. Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanı adayımız Temel Karamollaoğlu için, Türkiye genelinde imzalarımızı verdik. Kocaeli’de de bu süreci başarıyla tamamladık.  Öncelikle şunu ifade etmeliyim ki; engel olmak isteyenlere inat,  Türkiye genelinde 528 bin Kocaeli’mizde de 20 bine yakın vatandaşlarımız, ikamet ettikleri yerden adliyelere akın ederek, Cumhurbaşkanı adayı olarak görmek istedikleri kişi için imzalarını verdiler. Kime imza vermiş olursa olsun, adliyelere gelerek hür iradesini ortaya koyan ve bu sürece destek veren tüm vatandaşlarımıza teşekkürü borç biliyoruz” sözlerini kullandı.

İNSANLARIN TEK ARZUSU DEĞİŞİM

Çelik açıklamasının devamında, “Bu süreç, teşkilatlarımız açısından da oldukça verimli geçti. İmza verme işleminin ilk saatinden, son saatine kadar, Gençlik Kollarımızla, Hanım Kollarımızla adliyelerden seçim kurullarından ayrılmadık. Vatandaşın bize olan teveccühünü canlı bir şekilde izledik. Adliyelerin önüne açtığımız stantlarda vatandaşlarımızla sohbet ettik. Partimize yeni üye kayıtları aldık. Son saate kadar adliyelerden ayrılmayan ve kararlılığını ortaya koyan teşkilat mensuplarımıza da ayrı ayrı teşekkür ediyorum. 6 günlük bu süreç bizim için şenlik havasında geçti. Bu süreçte bize destek için gelenlerin içinde gençlerin yanı sıra, yaşı 90’ı aşanlar, hatta sedye ile getirilenler bile vardı. Değişimin ilk adımı olan imzalarını, Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanı adayımız Temel Karamollaoğlu Bey için, büyük bir umutla verdiler. Bu insanların tek bir arzusu var: O da değişim” şeklinde konuştu.

BELEDİYELERİMİZ HİZMET ÜRETEMEMEKTEDİR

Sözlerini sürdüren Çelik, “Peki, bu insanlar niçin değişim istiyorlar? Çünkü 16 yılın neticesinde karşılaştığımız ülke tablosu ortadadır. Ekonomisi bozulan ülkede millet borçlandırılmış ve faize mahkûm edilmiştir. Ülkenin doğusu boşaltılarak işsizlik ve terör her geçen gün artmıştır. Adalet gibi temel yapı taşı, ayakaltı edilmiş, binlerce masum insan hapse atılmıştır. Eğitimi adeta müsveddeye çeviren hükümet;  ahlak ve maneviyatı bitirmiş,  genç nesilleri sistemin eliyle heba etmiştir. Aile kurumu zedelenmiş toplum yapısında ciddi çöküşler yaşanmıştır. Yoksulluk artarak,  alım gücü azalmış, cebimizdeki para değersizleştirilmiştir. Bakanların ağzından alaya alınarak “Türk Lirasının değer kaybetmediği aksine doların değerlendiği” ifade edilmiştir. İsraf bataklığında debelenen belediyelerimiz hizmet üretememekte, beklentilerimize karşılık verememektedir” ifadelerini kullandı. 

KARAMOLLAOĞLU CUMARTESİ GEBZE’DE

Çelik sözlerinin sonunda, “Milletimiz; burada sayamayacağımız onlarca olumsuzluğa,  AK Parti hükümetinin beceriksiz politikaları sebebiyle maruz kalmıştır. Milletimiz ortaya çıkan bu tablodan oldukça rahatsızdır. Artık bu millet genciyle, yaşlısıyla; memuruyla emeklisiyle değişim istemekte ve bunun gerçekleşeceği günü sabırsızlıkla beklemektedir. Allah’ın izniyle beklenen gün yakındır. Değişimin ikinci adımını 24 Haziranda atacak ve bu gidişata dur diyeceğiz. Tüm Türkiye’de ve Kocaeli’mizde tüm vatandaşlarımızı  Değiştir sloganımızla bu değişime katkı sunmaya davet ediyoruz ve Kocaelim mutlu değilsen değiştir diyoruz. Son olarak 12 Mayıs Cumartesi Günü Cumhurbaşkanı adayımız Temel Karamollaoğlu saat 17.00’de Gebze Stadı’na gelecek. Tüm vatandaşlarımızı davet ediyoruz” dedi.

Bugün 12:21 TSİ - Siyaset

Muhabir Ahmet Hazer

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