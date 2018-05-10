İzmit Belediye son çeyrekte uçtu: 65-60

Atatürk Spor Salonu’ndaki maça İzmit Belediye hızlı başladı ve ilk 3 dakikayı 8-0 önde geçti. Urla ekibi oyunda dengeyi kursa da İzmit ekibi ilk 10 dakikayı 14-12 önde kapattı. İkinci periyotta sayı üretmekte zorlanan İzmit Belediye ikinci çeyrekte sadece 8 sayı bulurken, rakibinin 22 sayısına engel olamadı. (22-34) Üçüncü çeyrekte toparlanan ve Birleşik Amerikalı Covington ve Melek ile sayılar bulan İzmit temsilcisi son çeyreğe 50-42 geride girdi.
MÜTHİŞ HEYECAN
Son çeyrekte adeta coşan ve taraftarının da desteğini arkasına alan İzmit Belediyespor, Melek’in üçlükleri ile adeta hayata döndü. Bitime 5 dakika kala farkı 1’e indiren Mavi Yeşilliler, büyük bir çekişme içinde geçen maçıArhonda Jasmon, Melek, Ebru Torun ve Deniz Doğan’ın skorer oyunu ile 65-60 kazanmasını bildi. Seride 1-0 öne geçen İzmit, Cumartesi günü İzmir’de oynanacak ve saat 14.00’da başlayacak maçı kazandığında tur atlayacak ve Play-Off yarı finaline kalacak.
İZMİT BELEDİYESPOR: 65 URLABELEDİYESPOR: 60
SALON: ATATÜRK
HAKEMLER: Muhammet Murat Zafer**, Mesut Çınar**, Mesut Öztürk**
İZMİT BELEDİYESPOR: Melek Yusufoğlu****(17), Ebru Torun*** (10), Deniz Üstün*** (7), Arhonda Jasmon Comington*** (13), Berrin Karataş**(2), Deniz Doğan*** (6), Meriç Banu Yenal*** (10)
URLABELEDİYESPOR: Yeliz Doğan***(4), Ayşe Dilek Akıncı**(14), Doğa Comba*** (2), Özge Karataş*** (10), Cıerra Joenell Robeertson Warren**** (23), Emel Sığırcı***(7), Büşra Çınar**, Canan Karsavran**
1.PERİYOT: 14-12, 2.PERİYOT: 22-34, 3.PERİYOT: 42-50, MAÇ SONUCU: 65-60
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz