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Bugün 12:29 TSİ- Spor ( G : Bugün 12:31 TSİ )

İzmit Belediye son çeyrekte uçtu: 65-60

Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi’nde normal sezonu 5.sırada tamamlayan İzmit Belediyespor, Play Off 1. Tur ilk maçında konuk ettiği Urla Belediyesi’ni son çeyrekteki etkili oyunu ile 65-60 mağlup ederek seride 1-0 öne geçti.Mavi Yeşilliler yarınki (Cumartesi) maçı da kazandığında Play-Off yarı finaline adını yazdıracak.

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Atatürk Spor Salonu’ndaki maça İzmit Belediye hızlı başladı ve ilk 3 dakikayı 8-0 önde geçti. Urla ekibi oyunda dengeyi  kursa da İzmit ekibi ilk 10 dakikayı 14-12 önde kapattı. İkinci periyotta sayı üretmekte zorlanan İzmit Belediye ikinci çeyrekte sadece 8 sayı bulurken, rakibinin 22 sayısına engel olamadı. (22-34) Üçüncü çeyrekte toparlanan ve Birleşik Amerikalı Covington ve Melek ile sayılar bulan İzmit temsilcisi son çeyreğe 50-42 geride girdi.

MÜTHİŞ HEYECAN

Son çeyrekte adeta coşan ve taraftarının da desteğini arkasına alan İzmit Belediyespor, Melek’in üçlükleri ile adeta hayata döndü. Bitime 5 dakika kala farkı 1’e indiren Mavi Yeşilliler, büyük bir çekişme içinde geçen maçıArhonda Jasmon, Melek, Ebru Torun ve Deniz Doğan’ın skorer oyunu ile 65-60 kazanmasını bildi. Seride 1-0 öne geçen İzmit, Cumartesi günü İzmir’de oynanacak ve saat 14.00’da başlayacak maçı kazandığında tur atlayacak ve Play-Off yarı finaline kalacak.

İZMİT BELEDİYESPOR: 65 URLABELEDİYESPOR: 60

SALON: ATATÜRK

HAKEMLER: Muhammet Murat Zafer**, Mesut Çınar**, Mesut Öztürk**

İZMİT BELEDİYESPOR: Melek Yusufoğlu****(17), Ebru Torun*** (10), Deniz Üstün*** (7), Arhonda Jasmon Comington*** (13), Berrin Karataş**(2), Deniz Doğan*** (6), Meriç Banu Yenal*** (10)

URLABELEDİYESPOR: Yeliz Doğan***(4), Ayşe Dilek Akıncı**(14), Doğa Comba*** (2), Özge Karataş*** (10), Cıerra Joenell Robeertson Warren**** (23), Emel Sığırcı***(7), Büşra Çınar**, Canan Karsavran**

1.PERİYOT: 14-12, 2.PERİYOT: 22-34, 3.PERİYOT: 42-50, MAÇ SONUCU: 65-60

Bugün 12:29 TSİ - Spor

Muhabir Ahmet Akay

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