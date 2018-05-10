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Bugün 12:31 TSİ- Ekonomi ( G : Bugün 13:53 TSİ )

Konutta yeni dönem: İlk Ziraat Bankası açıkladı

Ziraat Bankası 500 bin TL'ye kadar olan konut kredilerinde 10 yıla kadar olan vadelerde aylık faiz oranını yüzde 0,98'e indirdi.

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Başbakan Binali Yıldırım'ın geçtiğimiz günlerde bankaların konut sektörünü hareketlendirmek için kampanya başlatacağını açıklamasının ardından ilk adımı Ziraat Bankası attı. Buna göre banka, 11 Mayıs 2018 tarihinden itibaren 500 bin TL'ye kadar olan konut kredilerinde 10 yıla kadar olan vadelerde aylık faiz oranını yüzde 0,98'e indirdi.

Bugün 12:31 TSİ - Ekonomi

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