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Okuma yazma öğrendi ilk iş kitap yazdı

Okuma-yazma öğrenmesinin ardından ilk kitabını yazan 7 yaşındaki Duru Melek Cevherli, Kocaeli Kitap Fuarı'nın en küçük yazarı.

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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 10. Kitap Fuarı, birbirinden farklı yazar ve okuru bir araya getiriyor. Yazarlar arasında 4 yaşında kitapla ilgilenmeye başlayan ve ilgisi nedeniyle 7 yaşında ilk kitabını yazan Duru Melek Cevherli’de yer alıyor. Yazar bir aileden gelen Duru Melek 6 yaşında farklı hikayeler hayal etmeye ve bunları biriktirmeye başladı. Aile tarafından da desteklenen Duru Melek okula başlamasının ardından hikayelerini bilgisayarda yazdı. Babası Alptekin Cevherli’nin hikayeleri kitap haline getirmesinin ardından Duru Melek, kitap fuarının en genç yazarı oldu.

“Hikayelerimde daha çok sevgiyi anlattım”

6 yaşında yazmaya başladığını ve hikayelerinde sevgiyi anlattığını dile getiren Duru Melek Cevherli, “6 yaşında yazmaya başladım. 6 yaşımda yazmaya başladığım için 7 yaşında kitaba çevirmemiz gerekti. Anne ve babamla kitaba çevirdik. İnsanlar okurken gözleri yorulmasın diye minik minik hikayeler yazdım. Hikayelerimde daha çok sevgiyi anlattım. Mesela yağmuru, yeli anlattım. Minik hikayeler olduğu için bunları kısaltılmış yazmaya çalıştım. Gelecekte daha fazla kitap yazmayı ve iş sahibi olmayı düşünüyorum. Sevgiyi, barışı, iyiliği anlatmaya çalışırım. Bir de hayvanları insanları anlatmaya çalışırım” dedi.

“Kitaplar, kavgayı önler”

Kitap yazmanın ve okumanın kavgaları ve düşmanlıkları ortadan kaldıracağına dikkat çeken Cevherli, “Kitap okumak çok güzeldir. Ben bunları çok severek yazdım. Bu yüzden insanların severek kitap yazmaları gerekebilir arada. Ve yazdıkları kitabı bir kişide aldığında çok mutlu olabilirler. Çünkü kitaplar bitebilir ve biterse yeni kitaplar yazılmaya başlar. Böylelikle insanlar daha bilgili olur. Bu sefer hayatta kavga filan olmaz” diye konuştu.

“Zaman ilerledikçe hayalindekileri bize anlatmaya başladı”

Duru Melek’in küçük yaştan itibaren kitaplara ilgi duyduğunu ve yaptığı çalışmalarla kendilerini çok mutlu ettiğini belirten anne Revasiye Cevherli, “Bugün Kocaeli Kitap Fuarı’nın en küçük yazarı Duru Melek. Küçük yaştan itibaren kitaplarla iç içe olan bir çocuk. 4 yaşında boyamalar yapmaya başladı kendince. Biz ona bol bol kitap okuyorduk zaten. Fakat sonra kendi hayalindekileri bize anlatmaya başladı. Tabi bunları kaleme alamıyordu çünkü okula gitmiyordu. Biz de birinci sınıfı bekledik. Birinci sınıfa başladıktan sonra yaptığı ilk şey bilgisayarın başına oturup, hayalindekileri kaleme almaktı. Eşim Alptekin Cevherli’nin bir hediyesi oldu ve hikayeleri kitap haline getirdi kızımla beraber. Kızım içinde yazdığı yazıların bu şekilde yayınlanması, kendisi ile guru duymasını sağladı. Biz de onunla guru duyuyoruz, çok mutluyuz” şeklinde konuştu.

Bugün 13:15 TSİ - Eğitim

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