Kazada yaralandı, hastanede öldü!

Alınan bilgiye göre 27 Mart akşamı Yeniköy Sapağı mevkisinde meydana gelen trafik kazasında Başiskele D-130 karayolundan İzmit istikametinde seyir halinde olan Osman Akgündüz idaresindeki 41 T 6002 plakalı ticari taksi, aynı yönde seyreden Semih Karaduman (22) idaresindeki 41 H 4288 plakalı otomobil ile çarpışmış, kazada otomobil yolun sağındaki akaryakıt istasyonunun beton duvarına çarparak devrilmişti. Kazada araç sürücüsü Semih Karaduman ve yanındaki Burak Gürlük yaralanmıştı. Kazada ağır yaralanan Karaduman, yaklaşık 45 gündür tedavi gördüğü hastanede yapılan bütün müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Başiskele Fatih Mahallesi Ortanca Sokak adresinde ikamet eden, işçi emeklisi Recep ve Fatma Karaduman çiftinin 5 çocuğundan biri olan Semih Karaduman’ın cenazesi tamamlanan işlemlerinin ardından ailesine teslim edildiAskerden yeni geldiği öğrenilen Karaduman’ın cenazesi Yuvacık Merkez Camiinde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Yuvacık Mezarlığında toprağa verildi.