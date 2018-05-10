Muhip Kanko, CHP’de fark yarattı!

24 Haziran’da yapılacak erken seçimlerde ilimizde CHP’de milletvekilliği için 42 kişilik aday adayı başvurdu. 42 kişi arasındaki listede ise profesör olan tek kişi Muhip Kanko. Bilindiği üzere Muhip Kanko, CHP’de bir önceki dönemin sürpriz ismiydi. Kanko’nun 2015 seçimlerinde milletvekilliği listesinde ilk 3 sırada yer almasına kesin gözüyle bakılıyordu ancak CHP'nin liste tercihleri çok farklı olmuştu.

LİSTEDE ÜST SIRALARDA OLABİLİR

2015 döneminde aday gösterilmeyen pek çok isim gibi Muhip Kanko da partisine küsmedi. Üniversite hastanesinde verdiği kaliteli hizmetle, vatandaşla olan temasıyla gönüllerde yer edinen Muhip Kanko, 2015 seçim sürecinde de partisi için aktif çalıştı. Seçimlerden sonra da kendine has bir çalışma izleyen Kanko, partili, partisiz vatandaşların cenazelerine ve düğünlerine katılmaya, Kocaelililerle temas etmeye başladı. Geçtiğimiz günlerde İl binasında aday adaylığı açıklaması yapan Muhip Kanko’nun sevenleri il binasına sığmayınca parti binasının bulunduğu sokakta açıklama yapıldı. Bunun için özel bir çalışma yapmaması ise Kanko’nun parti içinde de çok sevildiğini gösterdi. Bu sevgi Ankara’ nında dikkatini çektiği öğrenilirken Kanko’ nun listenin üst sıralarında olacağı kesin gözüyle bakılıyor.